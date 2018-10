Verhandlungen mit der Lega erwartet

Das Unwetter wirbelt die Sondierungsgespräche in Südtirol zur Bildung einer Koalitionsregierung durcheinander, doch Ende der Woche will sie LH Arno Kompatscher (SVP) abschließen. Die künftig nur noch mit 15 Abgeordneten im Landtag vertretene SVP benötigt so oder so einen Koalitionspartner. Die Vertretung der italienischen Sprachgruppe in der Landesregierung muss überdies gewährleistet sein.

Alle Augen sind deshalb auf die rechtspopulistische Lega gerichtet, die stärkste italienische Partei wurde. In der SVP gibt es durchaus unterschiedliche Positionen dazu. Es mehren sich jedoch die Anzeichen, dass es wohl keine Alternative zur Regierungspartei in Rom geben wird. Zuletzt meinte Altlandeshauptmann Luis Durnwalder gegenüber salto.bz, dass es für seine Partei wohl nur eine Lösung gebe, und meinte damit die Lega.

Darauf wird es auch hinauslaufen, weil ein Dreierbündnis mit den Grünen und dem Partito Democratico nicht wirklich als Alternative gesehen wird. In der SVP gelten die Grünen als rotes Tuch. So wird davon ausgegangen, dass bereits nächste Woche die Koalitionsverhandlungen mit der Lega aufgenommen werden. Kompatscher und Parteichef Philipp Achammer werden sie führen. Diese dürften rund vier Wochen dauern. (pn)