„Matrei steht formal unter Kuratel“

Von Catharina Oblasser

Matrei i. O. – Seit dem Abend des 31. Oktobers ist es beschlossene Sache: Die Marktgemeinde Matrei in Osttirol erhält Geld in Form von Bedarfszuweisungen des Landes, um ihren Finanzhaushalt, so gut es geht, ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei geht es in Matrei um zuletzt 3,6 Millionen Euro an offenen Zahlungsverpflichtungen und 30 Millionen Euro an aushaftenden Darlehen.

Um das Landesgeld abzurufen, muss sich die Gemeinde mit Bürgermeister Andreas Köll (VP) strengen Bedingungen unterwerfen. So dürfen die Zuwendungen nur zum Schuldenzahlen und für Pflichtausgaben verwendet werden. Einmal pro Monat sind der Aufsichtsbehörde Kontoauszüge, Listen der offenen Rechnungen und Zahlungslisten vorzulegen. Der Geldhahn wird zugedreht, falls das Landesgeld nicht widmungsgemäß verwendet wird, das Land unrichtig oder unvollständig informiert wird, die Gemeinde die Kontrollmaßnahmen behindert oder Auskünfte nicht fristgerecht erteilt.

All das ist im Beschluss zu finden, der am Mittwochabend Thema in der Matreier Gemeinderatssitzung war. Jeder einzelne der 17 Mandatare war dazu angehalten, den Beschluss außerdem persönlich zu unterschreiben.

Bürgermeister Andreas Köll und die acht Mitglieder seiner Fraktion stimmten für den Beschluss in der vorliegenden Form. Die oppositionelle Matreier Liste mit Listenführer Bernd Hradecky nicht. Denn ihr geht der Beschluss nicht weit genug. „Wir fordern einen Kassasturz und Ursachenforschung, wie es bei den Matreier Finanzen überhaupt so weit kommen konnte“, erklärt Hradecky. Die acht Listenmitglieder verlangen eine tiefergehende finanzielle Prüfung und eine Sanierung in der Gemeinde. Dazu brachten sie einen Abänderungsantrag ein. Dieser wurde vom Bürgermeister und seiner Fraktion abgelehnt. Somit bleibt es dabei: Mit neun (Bürgermeisterliste) zu acht (Matreier Liste) stimmte der Gemeinderat zu, die vorgegebenen Bedingungen für die finanzielle Hilfe aus der Landeshauptstadt zu akzeptieren.

Anders als für die Opposition ist all das für Bürgermeister Köll keine große Sache. „Wir haben Bedarfszuweisungen beantragt, so wie viele andere Gemeinden auch“, lautete seine Sichtweise. Es sei doch gut, wenn die Gemeinde zusätzliche Mittel vom Land erhalte. „Was ist das Problem, wenn wir Gelder beantragen?“ Die Zusage des Landes sei nun da. „Es ist alles in bester Ordnung“, ist Köll überzeugt. Auch an den umfangreichen Auflagen, die mit dem Geldfluss vom Land verbunden sind, kann Köll nichts Außergewöhnliches erkennen.

Der für die Gemeinden zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) ist zufrieden mit dem Beschluss des Matreier Gemeinderats. „Damit steht die Gemeinde Matrei formal unter Kuratel des Landes. Wir werden genau darauf achten, dass die vorgegebenen Regeln für die gewährten Finanzmittel ordnungsgemäß verwendet werden und wie künftig das Geld ausgegeben wird.“

Dass Matreis Bürgermeister Andreas Köll die Vorgangsweise als Erfolg für sich verbucht, weil die Gemeinde jetzt mehr Geld erhalte, will Tratter nicht kommentieren. „Jeder soll sich seine Meinung darüber bilden, ob es so angenehm ist, das Land um Hilfestellung zu bitten, weil man seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.“ Mittel wird es nur für Pflichtausgaben geben. „Sollte das Geld widmungswidrig verwendet werden, verliert die Gemeinde sofort den Anspruch.“