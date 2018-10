Tiroler Seilbahnprogramm: Alpenverein verlangt Nachdenkpause

Innsbruck – Im Zusammenhang mit dem neuen Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm (TSSP) hat der Alpenverein am Mittwoch eine Nachdenkpause verlangt. Die betroffene Bevölkerung müsse eingebunden werden, so die Forderung. Es brauche „klare Ausbaugrenzen“ und eine entsprechende rechtliche Verbindlichkeit.

Das TSSP aus dem Jahr 2005 sei ein „kluges Instrument“ gewesen, das die Interessen des Naturschutzes und der Seilbahnwirtschaft ausgewogen berücksichtigt habe. Dieser Interessensausgleich sei bereits durch die Novellierung 2011 aus der Balance geraten. Durch den neuen Entwurf droht das Ungleichverhältnis nun endgültig zugunsten der Seilbahnwirtschaft zu kippen, so die Argumentation des Alpenvereins, die dieser in einer offiziellen Stellungnahme an die Tiroler Landesregierung sowie direkt an Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und an LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) richtete.

Mitspracherecht „eindeutig verwehrt“

Das Seilbahnprogramm gehöre zurück an den Start. In dieser wichtigen Angelegenheit sei den betroffenen Tirolern bisher das Mitspracherecht „eindeutig verwehrt“ worden. Es sei höchste Zeit, in einem umfassenden Beteiligungsprozess zu klären, wohin die touristische Reise für Tirol gehen soll, hieß es.

Die Stellungnahme des Alpenvereins erging an die Landesregierung. Auch der Tiroler Landesverband des Alpenvereins mit 110.000 Mitgliedern habe eine weitere angekündigt.

Das derzeitige Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm läuft am 31. Dezember 2018 aus. Die schwarz-grüne Koalition hat sich in ihrem Regierungsprogramm dazu bekannt, das TSSP weiterzuentwickeln. (APA)