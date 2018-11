Pitztaler fordern Aus für Sperre

Pitztal – Zu den Ursachen der Skiwegsperre am Pitztaler Gletscher, den ohne naturschutzrechtliche Bewilligung durchgeführten Bauarbeiten, will sich der Bürgermeister von St. Leonhard, Elmar Haid nicht äußern. Die Sperre sei jedoch ein Katastrophe, pocht er gemeinsam mit den Touristikern auf eine rasche Lösung. „Es müssen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um eine Alternative zu finden, damit die Sperre zeitnah aufgehoben werden kann. Ansonsten werden die wirtschaftlichen Einbußen ein bedenkliches Ausmaß annehmen“, heißt es in einem Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft und das Landesverwaltungsgericht. Zuletzt hätten die Vermieter sowohl Abreisen als auch Stornierungen verkraften müssen. „Schlimmstenfalls kann die aufrechte Sperre zu Personalentlassungen oder sogar Betriebsschließungen führen“, warnen die Pitztaler. Mit öffentlichem Druck hoffen sie, eine rasche Öffnung des Skiwegs zu erreichen. (TT)