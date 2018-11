Platter kritisiert FP und mahnt: „Vieles schadet sozialem Frieden“

Innsbruck – Die Empörung ist groß. Nicht nur bei SPÖ und Grünen. Auch innerhalb der ÖVP schüttelt man über diverse Aussagen des freiheitlichen Koalitionspartners auf Bundesebene nur noch den Kopf. Dass Befürworter des UNO-Migrationspakts, der von der Regierung nicht unterzeichnet wird, jetzt als „linke Heimathasser“ bezeichnet werden, „die Österreich abschaffen wollen“, ließ die seit Wochen geübte Zurückhaltung endgültig bröckeln. Zum einen wurden am Freitag in Innsbruck die Denktage zu 100 Jahre Republik und zum Ende des Ersten Weltkriegs („Denktage 1918|2018 – Konflikt-Erfahrung-Chance“) gemeinsam mit Südtirol und dem Trentino eröffnet. Andererseits führt LH Günther Platter nächste Woche eine Studien- und Gedenkreise nach Israel an.

Es war Platter, der unmissverständliche Worte fand. Nicht überraschend, steht für ihn doch der gesellschaftliche Zusammenhalt im Land über der Tagespolitik. Deshalb appellierte er, beim Gedenken an die vergangenen 100 Jahre auch an die Lehren zu denken, die aus der Vergangenheit gezogen wurden. Denn gerade in den letzten Wochen, so Platter, würden viele Begriffe wie Heimat, Patriotismus und Nationalismus unreflektiert strapaziert und miteinander vermischt werden. „Christlich-soziale Nächstenliebe wird in eine Schublade mit linkem Heimathass gesteckt. Patriotismus wird mit Nationalismus gleichgesetzt. Solche Dinge dürfen nicht passieren, und wir müssen uns ihnen aktiv entgegenstellen“, setzte er bewusst einen Seitenhieb auf Äußerungen aus dem blauen Lager.

"Ich bin ein Christlich-Sozialer. Und ich bin ein Patriot, aber niemals ein Nationalist", sagt LH Günther Platter. - Thomas Boehm / TT

Doch damit nicht genug, stellte der Landeshauptmann klar: „Für mich steht fest: Ich bin ein Christlich-Sozialer. Und ich bin ein Patriot, aber niemals ein Nationalist.“ Letztlich sorgt sich der Landeshauptmann um den sozialen Ausgleich und geht mit unqualifizierten Wortmeldungen hart ins Gericht: „Viele von den Aussagen, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gehört haben, sind schädlich für den sozialen Frieden in unserem Land. Sie trennen, anstatt zu einen.“

Die Klammer für die Jahrzehnte des Friedens bildet für Platter auch die Europäische Union – und nicht zuletzt in den vergangenen Jahren die Europaregion Tirol. „Weltoffenheit und Optimismus sowie die Bereitschaft und der Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten, sind Eigenschaften, die sich die Europaregion auf die Fahnen geheftet hat, um die Herausforderungen der kommenden Jahre – von der Zunahme des Verkehrs über den Klimawandel bis hin zur Migration und ihren Folgen – bewältigen zu können.“

Kein Verständnis für das Schweigen der Bundes-ÖVP zu den Schmähungen von FPÖ-Nationalrat Wurm hat die sozialdemokratische Abgeordnete Selma Yildirim. „Sie nimmt auch schweigend zur Kenntnis, wenn ihr Koalitionspartner, wie etwa der Tiroler FPÖ-Abgeordnete Wurm, Kritiker für die Nichtunterzeichnung des Migrationspakts als linke Heimathasser diffamiert.“

Dass die Freiheitliche Partei eine radikale, reaktionäre und ausländerfeindliche Politik betreibt, ist für die grüne Landessprecherin Barbara Schramm-Skoficz hinlänglich bekannt. Mit der Hetze von FPÖ-Mandatar Wurm sei aber ein neuer Tiefpunkt erreicht. Sie ruft alle liberalen und konservativen Kräfte im Land auf, das Abdriften Österreichs nicht länger hinzunehmen. „Hier geht es um die Grundfeste unserer Gesellschaft. Dieser Grundkonsens muss der Leitstern unseres politischen Handelns sein“, meint Schramm-Skoficz abschließend. (pn)