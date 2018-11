FP vermisst Kammer-Solidarität, Bulc nach Tirol

In die Haare geraten sind sich dieser Tage FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser und VP-Landtagsabgeordneter sowie Obmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer, Mario Gerber. Stein des Anstoßes war wie berichtet die Forderung Hausers, im Privatzimmervermietergesetz die Grenze von zehn auf fünfzehn Betten anzuheben, was Gerber widerum strikt ablehnte.

„Das ist die typische Blockadepolitik der Wirtschaftskammer. Von ihr hätte ich mir mehr Solidarität im Interesse der kleinen Vermieter gewünscht“, ärgert sich Hauser. Gerade für den ländlichen Bereich sei die Privatvermietung sehr wichtig. Obwohl sich die Betriebsgrößen laut Hauser seit den 50er Jahren verdreifacht hätten, sei die Bettengrenze unverändert geblieben. Gerade im Gegenzug für die erfolgte Senkung der Mehrwertsteuer für Beherbergungs- und Campingumsätze erwartet sich Hauser nun auch ein Entgegenkommen bei den Privatvermietern.

Zufrieden vom Treffen der der Liberalen in Europa in Madrid, dem „Alde Party Congress“ zeigt sich NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. Oberhofer hatte als Delegierter teilgenommen – dort ist es dann am Rande zu einem Treffen mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc gekommen. Diese soll die gemeinsamePositions Tirols in Sachen Transit als „starkes Signal“ bezeichnet haben. Laut Oberhofer habe Bulc noch für November einen Tirol-Besuch angekündigt. Das Verkehrsthema soll dann in weiteren Gesprächen vertieft werden. (TT)