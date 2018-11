Novemberpogrom: Tirol gedachte einer der dunkelsten Stunden

Innsbruck – Das Novemberpogrom 1938 ist in Tirol besonders grausam und brutal durchgeführt worden. Drei Männer wurden ermordet, ein vierter starb an den Folgen seiner Verletzungen, zwei Frauen stürzten sich in den Inn in den Tod. Das Land Tirol gedachte am Samstagabend bei einer Gedenkveranstaltung im Landhaus den mitunter dunkelsten Stunden seiner Geschichte.

In der Nacht auf den 10. November vor 80 Jahren stürmten mehr als 90 Mitglieder von SS, SA und des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps auf Befehl des Tiroler NS-Gauleiters Franz Hofer mindestens 36 Wohnungen jüdischer Tiroler in Innsbruck. Sie verletzten mindestens 38 Juden, einige davon schwer, ermordeten drei Männer – ein vierter starb zwei Monate nach den Misshandlungen.

Volle Zuschauerränge im Großen Festsaal des Tiroler Landhauses. - Foto TT / Rudy De Moor

Zudem fielen ihrem Gewaltexzess zwei Geschäfte und der jüdische Betsaal zum Opfer. Zwei aus Garmisch-Partenkirchen vertriebene jüdische Frauen begingen Selbstmord, sie stürzten sich aus Verzweiflung in den Inn und ertranken. Die frei gewordenen Villen und Wohnungen nahmen der Gauleiter selbst und weitere lokale NS-Größen in Anspruch.

Platter: „Unmenschlichkeit“ darf nicht wieder passieren

„Die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Ereignisse ist essenziell, um besser verstehen zu können, wie es zu einer derartigen Gewalteskalation kommen konnte. Denn nur so können wir dafür Sorge tragen, dass eine solche Unmenschlichkeit nicht mehr passiert“, betonte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei der Gedenkveranstaltung, durch die der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg, Günter Lieder, führte.

Historiker der Universität Innsbruck, die sich im Zuge eines Forschungsprojekts intensiv mit den Tätern und Opfern des Novemberpogroms auseinandergesetzt hatten, berichteten von den Vorfällen der Nacht vor 80 Jahren.

Landeshauptmann Günther Platter neben Bischof Hermann Glettler. - Foto TT / Rudy De Moor

Besuch einer Tirol-Delegation in Israel

Bereits Anfang der Woche trafen Platter, Lieder, Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne), Landesrätin Beate Palfrader und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (beide ÖVP) sowie Bischof Hermann Glettler und der Superintendent der Evangelischen Kirche Tirols, Olivier Dantine, Holocaustüberlebende in Israel und besuchten unter anderem die Gedenkstätte Yad Vashem. „Die Schicksale dieser Menschen haben mich sehr berührt und betroffen gemacht. Nie mehr wieder darf derartiger Hass unsere Herzen füllen, dürfen sich solche unmenschlichen Verbrechen wiederholen“, mahnte der Landeschef. Das Land Tirol trage hier eine große Verantwortung.“

Zum Abschluss der Veranstaltung versammelten sich die Teilnehmer zu einer Gedenkminute und einem gemeinsamen Gebet vor dem Pogromdenkmal am Landhausplatz. Die sieben Meter hohe Menora wurde 1997 errichtet und nennt die im Zuge der Pogromnacht 1938 ermordeten Innsbrucker Juden Josef Adler, Wilhelm Bauer, Richard Berger und Richard Graubart. (APA)