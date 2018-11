Applaus für psychosozialen Dienst, SP-Nein zu Flächenzwang

Noch im Dezember soll in der Sitzung der Landes-Zielsteuerungskommission grünes Licht für die Einrichtung eines psychosozialen Krisendienstes in Nordtirol ab 2019 gegeben werden, die TT berichtete. Dass Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) diesbezüglich jetzt Tempo an den Tag legt, wird von SP-Landtagsabgeordneter Elisabeth Fleischanderl begrüßt. Sie verweist auf einen entsprechenden Dienst, der bereits in Osttirol tätig ist. Für den Ausbau der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung müsse das Land auch künftig mehr Geld in die Hand nehmen. Was es dennoch brauche, sei aber auch ein flächendeckender Ausbau zur kassenärztlichen Versorgung: „Hier müssen attraktive Rahmenbedingungen und ausgewogene Gesundheitssprengel mit Fachärzten geschaffen werden. FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger begrüßt zwar Tilgs Vorstoß, ortet dennoch „massive Baustellen in der psychosozialen Betreuung“ im Land: „Es war ein Fehler, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Klinik Innsbruck auf eine Tagesklinik reduziert wurde.“

Scheinheilig nennt SP-Parteichefin Elisabeth Blanik die Liste Fritz in Sachen Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau. In Innsbruck gegen dieses Instrument zu stimmen und im Land den Gemeinden selbiges zwangsweise anzuordnen, gehe für Blanik gar nicht. Nicht jeder Grund, so Blanik, eigne sich für sozialen Wohnbau. (TT, mami)