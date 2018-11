„Hinterzimmerpolitik“: Abrechnung mit der Koalition in Innsbruck

Von Denise Daum

Innsbruck – Nach 142 Tagen im Gemeinderat war es gestern für die Kleinfraktionen NEOS, ALI, Liste Fritz und Gerechtes Innsbruck an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Wobei diese mehr in die Kategorie „Abrechnung“ fiel. Bürgermeister Georg Willi selbst kam dabei noch am besten weg („Der Bürgermeister ist eh teilweise bemüht“ – Zitat Gerald Depaoli).

Hauptkritikpunkt der kleinen Gemeinderatsfraktionen ist der Umgang der Viererkoalition aus Grünen, Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ mit Anträgen. Nicht nur, dass diese auf der Tagesordnung immer ganz hinten stehen und erst spätabends an die Reihe kommen – meist würden sie ohne Diskussion an den Stadtsenat weitergegeben. Und der ist für Depaoli von Gerechtes Innsbruck eben eine reine „Reißwolfabteilung“. Entweder würden dort die Anträge einfach verschwinden oder in drei, vier Monaten als abgelehnt zurückkommen. „Wenn sowieso alles der Stadtsenat entscheidet, brauchen wir den Gemeinderat nicht mehr. Dann schaffen wir ihn ab, da sparen wir uns einen Haufen Geld“, sagt Depaoli.

Auch Julia Seidl betont, dass es aus demokratiepolitischen Gründen eine Diskussion im Gemeinderat über die Anträge brauche, „anstatt sie in den Stadtsenat zu kübeln“. Für Thomas Mayer von der Liste Fritz ist das ein bewusstes Aushebeln der Opposition.

ALI-Mitglied Thomas Hörl stellt der Regierung ein „Nicht genügend“ aus, was Transparenz betrifft. „Der Stadtsenat betreibt Hinterzimmerpolitik.“

Für Dagmar Klingler (NEOS) habe die Zusammenarbeit nach den Wahlen „hoffnungsvoll“ begonnen. Nun aber werde die Expertise der Oppositionsgruppen ignoriert. „Ich werde als Expertin für das Schulwesen völlig ausgeklammert“, bedauert Klingler.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Opposition wirklich sehr fleißig beim Einbringen von Anträgen ist, allein 32 stehen am Donnerstag auf der Tagesordnung. Und Depaoli selbst musste bei der vergangenen Gemeinderatssitzung einräumen, vielleicht etwas „übermotiviert“ zu sein.