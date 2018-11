Gastronomen befürchten höhere Gebühren für Gastgärten in Innsbruck

Von Marco Witting

Innsbruck – Ein goldener Herbst. Sonnenschein über Wochen – da lacht auch das Herz jedes Gastgartenbetreibers. Doch es gibt Sorgen in der Innsbrucker Gastronomie und die Gerüchteküche brodelt. Man habe gehört, dass die Stadt eine Neuregelung der Gastgartenrichtlinie plane und dort höhere Mietgebühren beabsichtigt seien. Das wäre in dieser Form eine „Katastrophe“, heißt es etwa aus der Wirtschaftskammer. Bei der Stadt versteht man unterdessen die Aufregung nicht und fragt sich, woher die Informationen kommen. Denn die Gespräche dazu seien noch nicht geführt.

2011 wurde in einer Art Probebetrieb das Stehenlassen von Gastgartenmöbeln gestartet. Das kostete bisher 25 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Geplant soll nun sein, dass zum Mietzins ein Entgelt in Höhe von 100 Prozent pro Quadratmeter zusätzlich für das „Stehenlassen“ verrechnet werde, bestätigt man bei der Wirtschaftskammer. Auch die normalen Gastgartengebühren etwa in der Altstadt würden erhöht. Von aktuell 90 Euro pro m² um jeweils 10 Euro pro Jahr und m² bis 2021. „Das wird richtig teuer für Gastgärten, die bis zu 50 m² groß sind. Das kostet Tausende Euro. Und da rechnet sich das auch bald nicht mehr und müsste auch auf die Kunden umgelegt werden“, sagt Klaus Plank (Weißes Rössl), Gastwirtesprecher in der Altstadt. Was ihn ärgert: „Mit uns hat noch niemand gesprochen. Wir brauchen hier Planungssicherheit. Das wäre schon eine massive Verteuerung.“ Für Karl Ischia,­ Bezirksstellenobmann der WK, sind die „enormen Sprünge“ nicht nachvollziehbar. Man wolle eine funktionierende Gastronomie. Dann müsse man hier aber auch den Betreibern entgegenkommen. Es entstehe der Eindruck, die Stadt wolle hier Einnahmen lukrieren, weil zu wenig Geld in den Kassen sei.

Im Büro von Bürgermeister Georg Willi versteht man die Aufregung nicht. Man müsse die Gastgartenverordnung neu machen, weil die alte Regelung ausläuft. Es gehe darum, hier aus dem bisherigen Probebetrieb eine richtige Lösung zu basteln, und darum, dass es „keine Willkür“ geben soll bei der Handhabung. Bisher hätten lediglich elf Gastronomen das Stehenlassen des Mobiliars in Anspruch genommen. Außerdem, so heißt es aus dem Büro des Stadtchefs, sei die Sache noch „Teil der koalitionären Abstimmung“.

Darauf verweist auch FI-Klubobmann Lucas Krackl. Man wolle die beteiligten Partner gut informieren und in die Diskussion miteinbinden. Man habe verabredet, dass Willi, unterstützt von Tourismusreferent VBM Franz Gruber (VP) und Wirtschaftsreferentin Christine Oppitz-Plörer (FI), Gespräche mit den Betrieben zu den Rahmenbedingungen führt. „Das haben wir vereinbart und daran werden wir uns auch halten.“

ÖVP-Klubobmann Johannes Anzengruber erklärt auf TT-Anfrage, dass derzeit Erhöhungen wohl geplant seien. „Man muss aufpassen, dass eine spezielle Gruppe nicht extrem belastet wird.“ Dies könne sich sonst tatsächlich auf die Preise von Getränken und Speisen auswirken.