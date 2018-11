Wohnbeihilfe bereitet den Wörgler Freiheitlichen Sorgen

Wörgl – Vor zwei Monaten hatte die Landesregierung eine tirolweite Vereinheitlichung der Mietzins- und Wohnbeihilfe beschlossen. Wie berichtet, will das Land künftig u. a. 80 Prozent statt bisher 70 Prozent der Kosten übernehmen, den Rest stellen die Gemeinden bereit. Die Wartefrist für Antragsteller soll auf zwei Jahre verkürzt werden.

Nun sind die Gemeinden am Zug, die Änderungen in ihre Wohnraumförderungsrichtlinien zu übernehmen. Nicht überall erfolgt dies ohne Widerspruch. Im Wörgler Gemeinderat blies die Freiheitliche Wörgler Liste (FWL) zuletzt ins selbe Horn – wie ihre Parteikollegen auf Landesebene – und kritisierte vor allem die verkürzte Wartezeit. So ist auch NR Carmen Schimanek (FWL) davon überzeugt, die Reduktion von drei auf zwei Jahre mache in Wörgl „den Zuzug attraktiver“. Im Vorschlag der schwarz-grünen Landesregierung sieht sie gar eine versteckte Immobilienförderung. Schließlich betreffe er nicht nur Gemeindewohnungen, sondern auch den freien Markt. BM Hedi Wechner (Liste Wechner) zeigte sich zuversichtlich, dass die Förderung „jenen zugutekommt, die sie brauchen“. Vize-BM Mario Wiechenthaler (FWL) verlangte aber Zahlen darüber, wie hoch die zu erwartende Entlastung für die Gemeinde im Vergleich zu den Kosten, die durch die Herabsetzung der Anwartszeit entstehen, sein wird. Der zuständige Sozialreferent NR Christian Kovacevic (Liste Wechner) sprach in dem Zusammenhang von „Glaskugellesen“. Gegenüber der TT machte er aber eine vage Kostenaufstellung.

Derzeit budgetiere man für die Mietzinsbeihilfe 90.000 Euro. Mit der Änderung erwarte man sich Einsparungen von 30.000 Euro. 2017 habe es 35 neue Antragsteller in Wörgl gegeben, ein Großteil davon sei aber schon lange in der Stadt. „Frisch dazu“ kamen in den vergangenen Jahren zwischen fünf und zehn Personen. Die Förderung sei je nach Lage und Einkommen unterschiedlich, bei manchen „weniger als 100 Euro bis über 200 Euro. Rechnen wir mit einem verstärkten Zuzug und gehen von 15 neuen Antragstellern aus, sind das vielleicht 1000 Euro zusätzlich. Dem gegenüber stehen aber Einsparungen von 30.000 Euro“, rechnet der Sozialreferent vor.

Der neuen Richtlinie (wirksam ab 1. Jänner) stimmte der Gemeinderat mit Ausnahme der vier freiheitlichen Vertreter letztlich zu. (jazz)