Kitzbühel setzt Maßstäbe bei leistbarem Wohnen

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Und es gibt sie doch – die günstigen Wohnungen in Kitzbühel. In einer Stadt, in der teilweise Millionen Euro für Wohnungen gezahlt werden, stellen die neuen 5-Euro-Wohnungen einen Gegenpol dar. Gestern wurden 32 dieser Einheiten offiziell an ihre neuen Mieter übergeben.

Errichtet wurden die Einheiten von der WE Wohnungseigentum. In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und der Stadt Kitzbühel war die Realisierung möglich. Neben den erhöhten Förderungen des Landes war es aber vor allem das Grundstück der Stadt, welches das Projekt erst möglich machte. „Das Projekt ist ein sichtbares Beispiel, was möglich ist, wenn alle wollen“, sagte WE-Geschäftsführer Walter Soier bei der Wohnungsübergabe gestern Nachmittag.

„Man verwendet Sätze wie ,Heute ist ein besonderer Tag‘ viel zu oft, aber heute stimmt es wirklich“, unterstrich Soier. Das Grundstück gehört seit 2007 der Stadt und wird an die WE mittels Baurecht für 65 Jahre vergeben. „Für Kitzbühel ist das ein großer Tag“, betont Bürgermeister Klaus Winkler bei der Übergabe. „Damit zeigen wir klar, dass es in bei uns nicht nur teure Wohnungen gibt, sondern auch günstige Wohnflächen“, so der Bürgermeister. Hier habe die Stadt in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt gesetzt, „doch die 5-Euro-Wohnungen toppen jetzt alles“, ist Winkler sichtlich erfreut. Winkler unterstrich aber auch die große Unterstützung des Landes. Nicht weniger als 2,8 Millionen Euro an Wohnbauförderung sind in das Projekt geflossen.

Errichtet wurde das Gebäude in Kitzbühel Einfang, hier hat die WE in den vergangenen Jahren bereits mehrere Wohnanlagen errichtet. Insgesamt waren es seit dem Jahr 2000 nicht weniger als 178 Wohnungen in fünf Bauabschnitten. Die Bauzeit betrug 14 Monate.

Die Vergabe der Wohnungen lag bei der Stadt Kitzbühel, das Land Tirol gab dafür Rahmenbedingungen vor, die für diesen Wohnungstyp noch einmal verschärft wurden. So wurde die Einkommensgrenze um ein Drittel tiefer angesetzt als bei den normalen geförderten Wohnungen und zudem gibt es eine um 200 Euro höhere Wohnbauförderung. Insgesamt wurden 32 Wohnungen, davon 14 3-Zimmer-Wohnungen und 18 2-Zimmer-Wohnungen errichtet. Die 2-Zimmer-Wohnungen haben eine Größe von 65 m2 und einen Mietpreis von 325 Euro inkl. Betriebskosten, Heizkosten, Instandhaltung, Verwaltungskosten, Pkw-Abstellplatz und Mehrwertsteuer.

Insgesamt umfasst das mit 4,2 Millionen Euro veranschlagte Projekt neben den Wohneinheiten noch 36 oberirdische Pkw-Stellplätze. Um die Kosten für das Vorhaben zu senken, wurde auf das sonst übliche Untergeschoß – Tiefgarage und Keller – verzichtet. Von Seiten der WE wird allerdings betont, dass es sich nicht um eine Billigbauweise handelt.

Neben Landesrätin Beate Palfrader war auch Landeshauptmann Günther Platter bei der Schlüsselübergabe vor Ort. Beide unterstrichen die Bedeutung von leistbarem Wohnen in Tirol. „Um solche Projekte verwirklichen zu können, braucht es aber auch gute Partner, und die Stadt Kitzbühel hat hier die Rahmenbedingungen geschaffen“, sagt Platter. Es gelte, noch weitere solche Vorhaben im Land umzusetzen. Er rief daher die Bürgermeister und Gemeinderäte anderer Gemeinden auf, „sich ein Beispiel an Kitzbühel zu nehmen“.