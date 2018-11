Steinboden in der Jenbacher Begegnungszone

„Den Anrainern haben wir das Projekt ja schon vorgestellt, jetzt geht es um die Konzeptpräsention für alle", stellte BM Dietmar Wallner beim Diskussionsabend in Sachen untere Achenseestraße fest. Und das Interesse an diesem Thema war enorm. An die 160 Jenbacher wollten wissen, was sich dort in der nächsten Zeit bewegt. „Uns ist es wichtig, eine echte Begegnungszone zu schaffen. Dort sollen Fußgänger den Vorrang haben", dokumentierte Walter Prenner, der mit Verena Rauch den Architektenwettbewerb gewonnen hatte. Die Gehsteigbarriere werde abgebaut, auch sonst soll es keine Stolperstufen geben. Besonders gut geeignet wäre als Bodenbelag der Luzerner Gneis.

„Die Geräusch­entwicklung könnte dabei zum Handicap werden", meinte Alt-BM Wolfgang Holub, der auch eine Integration der Postgasse in das Gesamtkonzept forderte. Und wieder spielte das Thema Parkplatz eine besondere Rolle. Es wären 14 Handelsbetriebe, die sich damit schwertun, hieß es. Nicht nur einmal wurde der vorzeitige Ausbau des Serpan-Grundstückes ins Spiel gebracht. „Dort könnten 14 Parkplätze entstehen", ist BM Wallner überzeugt.

Dass es aus der Ära „Jenbach attraktiv" noch ein fertiges Beleuchtungskonzept gebe, erwähnte Hanspeter Neuner. Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, im Gesamtkonzept dem Kasbach eine besondere Rolle zuzuordnen. „Man soll den Ort nicht immer kleinreden. Geht es nach mir, sollten wir 2019 mit den Bauarbeiten starten", meinte der Gemeindechef. Zu den Kosten wollte man sich nicht festlegen, wenn auch im Vorfeld öfters von 2,2 Millionen Euro die Rede war. „Ich bin für Eigeninitiative und nicht nur verordnete Verschönerungsmaßnahmen", sagte Ralf Chvatal. (Walter Zwicknagl)