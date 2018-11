Heiße Debatte um Kosten für Umbrüggler Alm im Gemeinderat erwartet

Von Marco Witting

Innsbruck – Punkt 8 in der morgigen Tagesordnung des Innsbrucker Gemeinderats birgt Zündstoff – „Bericht über die Prüfung der Neuerrichtung und des Betriebes des Ausflugsgasthofes Umbrüggler Alm“. Die Gesamtkosten von 3,375 Millionen Euro dürften zu hitzigen Debatten führen.

Im Bericht des Kontrollamts heißt es unter anderem: „Eine begleitende Kostenkontrolle bzw. eine Kostensteuerung zur Einhaltung der Ziele“ wurde „während der baulichen Ausführung nicht oder zumindest nur unzureichend“ vorgenommen. Zur „Kostenmehrung“ (zusätzliche Aufwendungen von 728.461 Euro wurden durch das Amt für Land- und Forstwirtschaft beauftragt) vermerkte der Kontrollamtsbericht einige Gründe: darunter die Planung, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht ausgereift war. Zudem wurden unter anderem in den WC-Anlagen und im Vorraum im Untergeschoß Decken- und Wandverkleidungen in Weißtanne anstelle von günstigeren GK-Beplankungen verwendet. Und auch Zusatzaufträge im Privatzimmerbereich führt das Kontrollamt für die Kostensteigerungen an. Zu Stirnrunzeln unter Mandataren führte auch, dass angeblich 450.000 Euro über ein Mandantenkonto der Stadt bei der IISG für die Umbrüggler Alm gezahlt wurden. Das ist Geld der Stadt. Aber die Bedeckung soll aber erst 2019 im außerordentlichen Budget aufscheinen war zu hören. Für den Naturraum, so listet die Kontrollabteilung auf, stiegen die Kosten von 188.856,35 Euro auf 261.101,59 Euro. Doch nur für den ursprünglich geplanten Betrag gab es eine 50-Prozent-Förderung des Landes.

Komplett losgelöst vom Kontrollamtsbericht ging es dieser Tage auch um die Pachtverträge zur Umbrüggler Alm. Hier wird es nächstes Jahr noch einmal eine Fixpacht geben. Danach soll dann auf eine Umsatzpacht umgestellt werden. Das dürfte in der Koalition gestern wohl einiges an Murren ausgelöst haben. VP-Vizebürgermeister Franz Gruber will generell die Pachten für die Innsbrucker Almen „evaluieren“. Jede Alm habe andere Voraussetzungen. „Wir wollen auch bei der Umbrüggler Alm jetzt die Umstellungsphase gewähren, die andere Almen auch hatten. Mit dem Kontrollamtsbericht hat das gar nichts zu tun“, sagte Gruber.