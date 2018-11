Mehr Transparenz bei Wohnungsvergabe

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Themenpalette der heute startenden Novembersitzung des Landtages reicht von A wie Autobahn-Mautflucht bis Z wie Zuschusserhöhung fürs Heizen. Letzteres hat, wie berichtet, die Liste Fritz als Dringlichkeitsantrag eingebracht. Der Zuschuss soll von derzeit 225 auf 275 Euro angehoben werden. Schwarz-Grün wird die Dringlichkeit nicht zuerkennen. Die beiden Klubobmänner, Jakob Wolf (VP) und Gebi Mair (Grüne), erklärten gestern im Vorfeld, dass nicht nur unlängst der Bezieherkreis erweitert, sondern dass auch die Mietzinsbeihilfe reformiert wurde. Zudem seien für die heurige Heizperiode bereits rund 4000 Anträge positiv erledigt und ausbezahlt worden.

Mehr koalitionären Zuspruch hat da schon ein Antrag der Freiheitlichen auf Öffnung von Einrichtungen der Tiroler Sozialen Dienste für Obdachlose. Dieser wird die Dringlichkeit erhalten. FP-Landeschef Markus Abwerz­ger freut sich: „Es muss nur darauf geachtet werden, dass die TSD umsichtig agieren.“ Nicht nur, dass die diesbezüglichen Kosten im Auge behalten werden müssten, auch sei im Vorfeld der Öffnung von TSD-Einrichtungen mit allfälligen Nachbarn der Dialog zu suchen. Mögliche Problempunkte, welche die Koalition offenbar schon im Vorfeld wittert – und deshalb den blauen Antrag derart abändern will, dass nicht alle leerstehenden, sondern eben nur „geeignete“ TSD-Unterkünfte für Obdachlose zur Verfügung gestellt werden sollen.

Los geht die Sitzung heute mit der Fragestunde. Dort soll über Konzepte des Landes zur Müll- und Plastikvermeidung (Grüne), die Anpassung der Gehälter im Pflegebereich (Liste Fritz) oder auch die Kostenentwicklung beim MCI-Neubau (NEOS) debattiert werden. Morgen Donnerstag hat die FPÖ die neuen und bereits heftig umstrittenen Seilbahngrundsätze zum Thema der Aktuellen Stunde erkoren.

Inhaltlich nicht unspannend ist weiters ein Antrag der Grünen hinsichtlich einer Überarbeitung der Wohnungsvergaberichtlinien des Landes. Ja, das Land hat eine ebensolche. Nur: Vielen Gemeinden ist selbige bis dato unbekannt, wie LA Michael Mingler kritisiert. Darin wäre beispielsweise bereits klar verboten, die Hauptwohnsitzdauer von Wohnungswerbern in der jeweiligen Gemeinde als maßgebliches Kriterium bei der Vergabe heranzuziehen. „In vielen Gemeinden ist das aber nach wie vor der Fall“, sagt Mingler. Künftig sollten sich alle Gemeinden daran halten – andernfalls, so Mingler, müsse das Land über Sanktionsmöglichkeiten nachdenken. Darüber hinaus soll die Richtlinie in Sachen Transparenz und Nicht-Diskriminierung verbessert werden. „Die Gemeinden werden weiter Spielraum haben – nur eben einen geringeren“, so Mingler. Offen sei, bis wann eine Reform vorliegen und wann sie in Kraft treten wird.