Neue Jugendschutznovelle beschlossen

Innsbruck – Mit Jahresende brechen für Kinder und Jugendliche neue Zeiten in Sachen Jugendschutz an. Der Landtag beschloss gestern eine diesbezügliche Novelle, mit der österreichweit einheitliche Bestimmungen umgesetzt werden sollen. Wobei: Das Land Oberösterreich wird nicht in allen Reformpunkten mitgehen.

Die Reform umfasst zwei Kernbereiche: das Rauchen und die Ausgehzeiten. Beim Rauchen werden der Erwerb, der Konsum und die Weitergabe von Tabak und vergleichbarer Produkte künftig erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Bis dato ist das bereits ab dem vollendeten 16. Lebensjahr möglich. Wichtig, und darauf wies Landtagsvizepräsidentin Stephanie ­Jicha (Grüne) hin, sei, dass nicht das Strafen, sondern die Prävention im Vordergrund stehe. Nach zwei Verwarnungen ist ein verpflichtendes Suchtberatungsgespräch vonnöten. Den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den schädlichen Auswirkungen des Rauchens hob auch VP-LA Kathrin Kaltenhauser hervor: „Wir müssen sie schützen.“ Wobei: Der private Bereich ist ausgenommen.

Weitere Neuerung: Die Ausgehzeit für Kinder bis zum 14. Lebensjahr wird von 22 auf 23 Uhr angehoben. (mami)