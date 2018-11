Bauwerber in der Sölder Warteschleife

Von Thomas Parth

Sölden – Die jüngste Sitzung des Sölder Gemeindeparlaments vorgestern Dienstag war über weite Strecken eine sachlich orientierte Arbeitssitzung. Letztlich herrschte jedoch bei einem Punkt massiver Diskussionsbedarf.

Unter Tagesordnungspunkt 5 wurde eine generelle Pflicht für die Erstellung eines Bebauungsplans für Grundstücke über 700 Quadratmetern Fläche und ab einer Nutzflächendichte über dem Faktor 0,7 beschlossen. „Dann wird alles noch komplizierter“, befürchtete GR Georg Schöpf. Dem hielt Bauausschuss-Obmann Walter Kuprian entgegen, dass die Gemeinde eine Handhabe gegen Grundspekulationen benötige. Er warnte davor, dass ein Auswärtiger ein Grundstück in Sölden mit touristischer Widmung erwerben und dann nach der TBO (Tiroler Bauordnung) bauen könnte. „Die Gemeinde hat keine Handhabe, wenn er nicht wie bei uns üblich baut“, so Kuprian.

GR Thomas Grüner stellte darauf hin die provokante Frage, was denn der Bauausschuss überhaupt leiste: „Es gibt nämlich Bauansuchen, die man mittlerweile jahrelang durch die Gegend schiebt.“ Kuprian verteidigte seinen Ausschuss mit Einwänden des Raumplaners, welcher sich in einem Fall ein „ortsübliches Satteldach“ statt eines Flachdachs wünsche. „Wenn der Raumplaner plötzlich Ortsbildgestaltung betreibt, dann ist er in Sölden 50 Jahre zu spät dran!“, konterte Grüner. Ihm gab Listenkollege Pirmin Gstrein Schützenhilfe, bis sich BM Ernst Schöpf in die Diskussion einmischte.

„Wir haben 29 Ansuchen in der Schleife, wo die Leute zu Recht auf Antwort warten“, stellte Schöpf dem Bauausschuss die Rute ins Fenster. Man solle sich nicht in die Gestaltung einmischen. Die folgenden Wortgefechte löste einerseits der Vorschlag von Walter Kuprian auf, man möge im angesprochenen Fall die Raumordnung aufheben und den Bauwerber nach der TBO bauen lassen. Andererseits regte BM Schöpf eine informelle Gemeinderatssitzung an. Daran solle auch der Raumplaner teilnehmen. „Bei uns war es üblich, den formalen Bauausschuss einzuberufen und dazu die restlichen Gemeinderatsmitglieder einzuladen. Das hat alle auf den gleichen Informationsstand gebracht, ohne dass die Sitzungen wesentlich länger gedauert haben. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, diese Vorgangsweise wieder einzuführen“, wollte Schöpf dem Gemeinderat diesen „Denkanstoß übers neue Jahr“ mitgeben.

„Giovannis freie Bürgerliste“ mit Gstrein und Grüner stimmte gegen eine allgemeine Bebauungsplanpflicht. Die Aufhebung des Bebauungsplans im konkreten Fall erntete durchwegs Beifall.