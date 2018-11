Schwazer Kurzparkzone wird trotz Kritik erweitert

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Wenn es um das Thema Stellplätze geht, dann wird der Ton im Schwazer Gemeinderat seit den Plänen für ein Parkhaus am Königfeld immer rauer. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend gab es Kritik an der Ausweitung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone im Bereich Innsbrucker Straße und Gilmstraße.

„Ich finde, der Verkehrsausschuss sollte öfter tagen – darauf weise ich dringend hin. Denn die Form des Beschlusses finde ich nicht gut“, sagte GR Eva Maria Beihammer (SP). Per Umlaufbeschluss kam der Antrag des Verkehrsausschusses auf die Tagesordnung. Obmann Emil Danler (FP) versicherte, dass auch er sich mehr Sitzungen wünsche. „Der Punkt kam relativ kurzfristig daher und wurde auch schon öfter besprochen, daher dachte ich, dass es per Umlaufbeschluss ausreicht, wenn ihr das noch in den Klubs besprechen könnt“, sagte Danler. Für VBM Rudi Bauer (SP) reicht das aber nicht. Er sieht den Antrag zwar positiv, aber: „Es ist nicht die Aufgabe der Klubs, ein Problem wie dieses zu lösen. Solche Fragen gehören im Verkehrsausschuss besprochen.“ Auch GR Victoria Weber (SP) war verwirrt über die Vorgehensweise. „Warum das jetzt so schnell in den Gemeinderat musste, verstehe ich nicht. Außerdem ist das nicht dein erster Umlaufbeschluss. Das geht so nicht. Ein Referent hat seine Aufgaben zu machen. So ein Thema gehört im Ausschuss diskutiert“, sagte Weber.

Damit aber nicht genug. Die Mandatarin sparte auch nicht mit Kritik am Antrag selbst. Es gebe Anrainer, die keine Parkmöglichkeit bei der Wohnung haben. „Die konnten bisher gratis dort parken. Es geht um zehn Parkplätze und die will ich erhalten. Diese Leute werden sich keine Jahresparkkarte kaufen“, sagte Weber. Die Parksituation werde dadurch nur in Richtung Eni-Tankstelle verschoben, „wo schon die Pendler stehen“. Vor allem im Sommer sei die Parksituation dort „untragbar“.

GR Hermann Weratschnig (Grüne) sieht die Erweiterung der Kurzparkzone als positive Entwicklung für die Anrainer. Ziel sei es, die Innenstadt zu beleben, und das gehe nur, wenn man den Anrainern auch Parkraum ermögliche, anstatt nur die Pendler zu fördern. Laut VBM Martin Wex (VP) seien diese aber genauso wichtig für eine pulsierende Stadt. „Zu sagen, die Pendler interessieren mich nicht, ist der falsche Ansatz“, sagte er. Für Weber ist die Erweiterung der Kurzparkzone genauso wie das Parkhaus im Königfeld nur eine Fleckerlteppichlösung. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept“, betonte sie.

Mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Ausdehnung der Kurzparkzone beschlossen.

Durch den Antrag von Weratschnig wurde ein Antrag aus dem nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in den öffentlichen verlegt: Es ging um den Bebauungsplan für das Parkhaus am Königfeld. „Ich stimme der Verlegung nur zu, weil es keine Stellungnahmen zum Bebauungsplan gibt. Die hätten wir sonst vertraulich bearbeiten müssen“, sagte BM Hans Lintner.

Wieder entbrannte eine Diskussion um den Standort und Bedarf des bereits beschlossenen Parkhauses. Auch die mögliche Verlegung des Wohnmobil-Parkplatzes vom Königfeld in den Schwazer Osten (Nähe Silberbergwerk) stieß bei so manchem Mandatar auf Unverständnis.

Weber stimmte aufgrund von Befangenheit nicht mit. Mit vier Gegenstimmen wurde der Bebauungsplan mit eineinhalb Stockwerken in die Tiefe und drei bis dreieinhalb in die Höhe beschlossen.