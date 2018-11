Neues Tankpreisgefälle freut Kaufleute

Von Helmut Mittermayr

Reutte, Füssen, Garmisch – Christian Senns Gesicht strahlt wie ein Emoji-Smiley mit den Pentagrammen in den Augen. Denn der Obmann der Reuttener Kaufmannschaft sieht den Rubel auf Reutte zurollen. Besser gesagt den Euro, der mit den Scharen deutscher Autofahrer, die täglich die Grenze für einen Abstecher queren, ins Land rollt. Der Grund: Der Preisunterschied bei einem Liter Sprit in der Grenzregion beträgt aktuell wieder „wie in besten Zeiten“ zwischen 20 und 30 Cent. Auf Außerferner Seite spart man sich bei einer 50-Liter-Betankung in jedem Fall mehr als zehn Euro. Und dies zeigt nicht nur an den Tankstellen Wirkung. Senn: „Die Umsätze der Reuttener Kaufleute gehen mit zunehmender Benzinpreisdifferenz ebenfalls in die Höhe. Ab 20 Cent spüren es alle. Bei 30 Cent liegt die Marke, ab der das Geschäft sogar richtig nach oben schnellt.“ Senn verweist darauf, dass einzelne Branchen in der letzten Tanktourismushochblüte vor vier Jahren ein Umsatzplus von 35 Prozent hatten. Und natürlich Rückgänge, sobald sich die Spritpreise annäherten.

Reuttes Kaufmannschafts- obmann reagierte auf die neue Situation umgehend mit einer gezielten Werbekampagne im Allgäu. Aus für Reutte normalerweise 20.000 möglichen Kunden würden so schnell 50.000 potentielle Käufer. Senn erwartet sich eine sehr positive Auswirkung auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft und hofft auf Verständnis der Bevölkerung, nicht nur wegen der langen Schlangen an den Zapfsäulen. „Das bringt natürlich auch mehr Verkehr und wildes Gewusel in den Orten mit sich. Aber Ruhe und florierende Geschäfte, das hat es nun einmal noch nie gegeben.“ Senn sieht überhaupt positiv in die Zukunft, unter anderem auch wegen der Aktivitäten der Gemeinde in Sachen Untermarkt und Zentrumsbelebung.

Was auf der Tiroler Seite der Grenze – zumindest bei Tankstellenbetreibern, Gastwirten und Kaufleuten – unverhohlen Freude auslöst, sorgt in Bayern für Ärger. In der Allgäuer Zeitung (AZ) sprachen Befragte von „Abzocke und Preistreiberei“. Sie glaubten den offiziellen Statements, dass das Niederwasser des Rheins zum Preisanstieg geführt habe, kein Wort. Aber genau dies gibt Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes in Deutschland, gegenüber der AZ als Hauptgrund an. Der Spritpreisanstieg hänge ganz entscheidend mit dem Niedrigwasser auf dem Rhein zusammen, sagt er. Die Flussschifffahrt sei derzeit extrem eingeschränkt. Das Rohmaterial Öl komme zwar aus der Pipeline, der Sprit aus der Raffinerie sei dann aber häufig per Schiff weitertransportiert und schließlich mit Lastwagen von den Flusshäfen zu den Tankstellen gefahren worden. Dadurch hätten sich die Anlieferungskosten für den Sprit massiv ver- teuert.

Auf den Kraftstoffmarkt in Bayern wirke sich zudem die verheerende Explosion in der Bayernoil-Raffinerie in Vohburg an der Donau im vergangenen September aus. Bis dort wieder Sprit hergestellt werden könne, werde voraussichtlich noch eine längere Zeit vergehen, ist sich Gersdorff sicher.

In Deutschland besteht derzeit auch ein frappantes Nordost/Südwestgefälle. Am Montag kostete der Liter Sprit (E 10) in Bremen 1,446 Euro, in Konstanz am Bodensee gleich 1,779 Euro (Quelle: clever-tanken.de). Mit einer Entspannung der Situation sei erst zu rechnen, wenn der Rheinpegel wieder deutlich ansteige. Und das kann dauern. Der Autofahrerclub ADAC kann hingegen der Begründung der Konzerne für die Preiserhöhung nicht folgen. Mit zusätzlichen Transportkosten sei eine solche Erhöhung nicht zu erklären.

Zurück ins Außerfern. Während in Bad Hindelang an der Tankstelle Ebbe herrscht, was die Zahl der Kunden betrifft, bilden sich nur ein paar Kilometer weiter in Schattwald lange Schlangen. Aber warum können die Tiroler billiger sein als die Deutschen? Josef Ölhafen von der Wirtschaftskammer Tirol weiß die Antwort: „Weil Verknappung derzeit das entscheidende Momentum beim volatilen Spritpreis darstellt. In Deutschland, wo auch auf der Elbe nicht mehr gefahren werden kann, ist die Nachfrage längst höher als das Angebot.“ Tirol könne auf zusätzliche Lieferanten, Raffinerien und Großlager von Burghausen bei Passau über Kärnten bis Frastanz zurückgreifen. „Aber auch bei uns ist die Verknappung längst Tatsache. Was die Menschen noch nicht spüren, bereitet im Hintergrund schon so manchem Sorge.“

Ölhafen erinnert auch daran, dass Spritpreise regional extrem unterschiedlich ausfallen können, wenn ein lokaler Preiskampf ausbreche. Tirol sei im Österreichvergleich an sich nicht mit niedrigen Spritpreisen beglückt. Im Osten, vor allem in Grenznähe zu Tschechien und Ungarn, werde der Sprit viel billiger angeboten als in Tirol. Denn dort herrsche der umgekehrte Tanktransit vor – die Österreicher fahren über die Grenze zum Tanken.