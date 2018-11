Hitzige Debatte um Dauerbrenner Wohnen in Innsbruck

Innsbruck – Wer geglaubt hatte, dass zum Thema „Leistbares Wohnen“ im Innsbrucker Gemeinderat schon alles gesagt sei, der sah sich gestern getäuscht. Denn der Dauerbrenner brachte in der aktuellen Stunde eine hitzige Debatte mit sich. Bei der nicht nur verschiedene Punkte (vom Hotelprojekt bis zu den Anträgen der Opposition) vermischt wurden, sondern es auch nur einen einzigen gemeinsamen Nenner gab: Einig ist man sich nämlich nur darin, dass Wohnen in Innsbruck zu teuer ist.

GR Tom Mayer (Liste Fritz) hatte das Thema gewählt und nahm die Debatte um das Hotelprojekt in der Blasius-Hueber-­Straße zum Anlass, um mit der Stadtregierung abzurechnen. Er sprach von einem „faulen und rechtlich bedenklichen Deal“ in diesem Bereich. Ein Vorwurf, den die Stadtregierung prompt zurückwies. Das Hotelprojekt sollte im Laufe des Abends noch einmal auf die Tagesordnung kommen (die Sitzung war bei Redaktionsschluss noch im Gange). Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) übte erneut Kritik daran, dass von Seiten der Bundesforste das Gebäude am freien Markt verkauft wurde.

Die FPÖ will den Zuzug nach Innsbruck verringern, wie Klubobmann Markus Lassenberger erklärte. Die Blauen sehen sich diesbezüglich nur den Innsbruckern verpflichtet. Die Stadt habe sich zum „Wohnzimmer“ des Landes entwickelt.

Das rief BM Georg Willi (Grüne) auf den Plan. „Ohne Zuzug gäbe es in Innsbruck auch keinen Rudi Federspiel. Auch er ist aus dem Oberland zugezogen. Wir sind froh, dass es nach Innsbruck generell Zuzug gibt. Auch wenn wir ihn gerne beschränken würden. Aber die FPÖ muss mir einmal erklären, wie man das rechtlich haltbar machen soll“, sagte Willi. Er erklärte das Thema erneut „zur Chefsache“. Darauf „können Sie sich verlassen“, sagte er zu den Mandataren. In den nächsten Tagen soll es 16.600 Briefe an Menschen geben, die in einer Wohnung leben, in der die Stadt das Zuweisungsrecht habe. „Wir wollen diesen Menschen klarmachen, was sie in dieser Wohnung dürfen. Nämlich wohnen.“ Wenn solche Wohnungen auf einer Vermietungsplattform landen oder untervermietet werden, dann will man das „nicht mehr zulassen“, wie Willi sagte. Schließlich stünden aktuell 1800 Menschen auf der Warteliste für eine städtische Wohnung. Der Bürgermeister möchte auch jene, die neben der städtischen Wohnung noch eine weitere im Eigentum hätten, dazu bringen, die Stadtwohnung aufzugeben.

GR Benjamin Plach (SPÖ) sprach sich in der Debatte für eine „Verdichtung mit Augenmaß“ aus. Es brauche zudem eine gute soziale Durchmischung. Dass der Druck auch deshalb am Wohnungsmarkt steige, weil Innsbruck eben auch eine Studentenstadt sei, sagte GR Andreas Wanker (ÖVP). Die Regierung tue aber alles, um hier weitere Maßnahmen zu setzen. Dazwischen kam es immer wieder zu heftigen Wortgefechten – die teilweise gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hatten.

Willi hatte die Sitzung damit eröffnet, dass er die Kritik der Opposition hinsichtlich des Umgangs mit Anträgen scharf zurückwies. So rechnete er vor, dass für insgesamt 16 Anfragen zur gestrigen Sitzung die städtischen Mitarbeiter über 162 Stunden Vorarbeit leisten mussten. Willi stellte in Frage, ob „das ewig so weitergehen kann“. Ohne folgende Debatte. Das Stadtrecht erlaubte hier keine Diskussion.