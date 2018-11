TVB-Wahl wegen Urteil verschoben

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die Türen des SZentrum Schwaz blieben am Donnerstagabend geschlossen. Eigentlich hätten die Touristiker der Silberregion Karwendel sich dort einfinden sollen. Denn der Tourismusverband hatte zur Vollversammlung samt Neuwahl des Aufsichtsrates geladen. Doch dazu kam es nicht.

Vorige Woche gingen die neuen Einladungen hinaus: Die Wahl muss verschoben werden, und zwar auf den 10. Jänner 2019. Zur Sicherheit hatte man am Donnerstagabend vor dem leeren Silbersaal Infoschilder montiert. Auch TVB-Chefin Andrea Weber war vor Ort, falls wider Erwarten doch jemand den neuen Termin nicht bekommen haben sollte. Aber nur drei Personen hatten die Terminverschiebung verschlafen.

Die Anfechtung der TVB-Wahl in Osttirol hat auch in den anderen Tiroler Tourismusverbänden für einigen Wirbel gesorgt. Denn das Urteil des Landesverwaltungsgerichteshofes bringt für alle Folgen betreffend der Fristen für die Einreichung von Wahlvorschlägen mit sich. „Wir waren schon mitten im Wahlprozedere, als das Urteil zur Osttiroler Wahlanfechtung verkündet wurde. So etwas war für uns nicht absehbar“, sagt Weber.

Sie habe dann sofort den Kontakt zum Land Tirol gesucht. „Da hat uns dann sogar der Landeshauptmann darauf hingewiesen, dass wir unsere Wahl verschieben sollten. Wir wollten nichts riskieren. Denn das ist jetzt wie ein Präzedenzfall. Jede Wahl wäre da anfechtbar“, sagt die TVB-Chefin. Man habe sämtliche Vorbereitungen auf null zurückgesetzt und musste von vorne starten.

Was in Zukunft anders laufen muss? „Bisher mussten die Wahlvorschläge vier Wochen vor der Wahl eingereicht werden. Da das Gericht aber entschied, dass der Wahlbeginn eigentlich schon eine Woche vor der Vollversammlung ist, müssen es somit fünf Wochen sein“, erklärt Weber. Denn schon eine Woche vor dem Wahltermin kann man im TVB-Büro die Stimme abgeben. Weiters kauft das Land nun eine plombierte Wahlurne an und verleiht diese dann an die Tourismusverbände.