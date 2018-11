Hürlimann: „Inklusion ist eine Theorie“

Imst – Es war ein vielversprechendes, weil daueraktuelles Thema, das im Imster Stadtsaal auf Einladung des Bildungsreferates der Stadt besprochen wurde: Inklusion in der Schule. Be- und gesprochen von Hubert Hürlimann, Sozialpädagoge, international gefragter Referent und Leiter des Lukashauses, eines Behindertenheims in der Schweiz. Bekanntlich gehen bei diesem Thema die Meinungen und auch die Emotionen stark auseinander.

„Ich bin froh, dass die Ehe mit meiner oberösterreichischen Frau exklusiv ist“, hatte Hürlimann bald die Lacher auf seiner Seite. Doch bald wurde es ernst, denn schnell stellte sich heraus, dass der Experte die bei uns angestrebte Inklusion sehr kritisch sieht: „Bei uns in der Schweiz gibt es den Ausdruck gar nicht. Inklusion ist eine Theorie.“ Jeder Mensch brauche einen passenden Rahmen, in dem er sich entfalten kann. Auch behinderte Menschen. Hürlimann: „Für Kinder mit Behinderung ist der Rahmen in der Regelschule einer der Überforderung. Gibt es keine Sonderschulen mehr, landen die Kinder in der Psychiatrie.“ Die Rechte von Behinderten seien im Artikel 24 der UN-Konvention umfassend erläutert, das Wort Inklusion komme da nicht vor und schon gar nicht die Schule für alle. Oskar Venier, Vater eines behinderten Sohnes: „Die Abschaffung der Sonderschule wäre eine Sünde.“ (huda)