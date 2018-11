Tirol meldet der EU zusätzliche Natura-2000-Schutzgebiete

Von Peter Nindler

Innsbruck, Brüssel – Es ist politisch so eine „Täglich grüßt das Murmeltier“-Geschichte. Kraftwerke, Seilbahngrundsätze, Straßebauvorhaben wie der Fernpasstunnel oder die Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten lassen in der schwarz-grünen Landesregierung seit 2013 immer wieder denselben Film abspulen. Die ÖVP ziert sich, wenn es um zu viel Naturschutz geht. Die Grünen wiederum bremsen wiederum die zu eifrigen Baumeister in der ÖVP ein. In der Diskussion über das neue Seilbahnprogramm hieß es wieder einmal Film ab.

Bei den europäischen Natura-2000-Schutzzonen mit mehr als 1000 Tier-und Pflanzenarten sowie 27.000 Gebieten hatte die Landesregierung zuletzt offenbar genug von den Endlosweiderholungen. In der Diskussion über die von der EU geforderten Nachnominierungen konnte ein Kompromiss erzielt werden. Ob sich die EU damit zufrieden gibt, wird sich erst weisen. Die Umweltorganisationen wie der WWF erwarten sich jedenfalls viel mehr, als jetzt vorgelegt wird.

Bereits 2015 haben die Bundesländer rund 80 Gebietsvorschläge nachgereicht. In Tirol wurden u. a. die gesamte Isel sowie Teile des Kalserbachs und der Schwarzach in Osttirol unter Schutz gestellt. 16 Natura-2000-Schutzgebite gibt es in Tirol, 14,6 Prozent der Landesfläche oder 1840 Quadratkilometer fallen darunter.

Damit war die EU allerdings nicht zufrieden. Zuletzt wurde intensiv verhandelt, viele Fragen konnten zwischenzeitlich geklärt werden. Was aber am Piz Val Gronda in Ischgl mit den besonders schützenswerten alpine Pionierformationen (Schwemmland) passiert oder wie es mit der Ausweisung von Bergmähwiesen weitergeht, blieb zuletzt offen.

In Ischgl sperren sich die Grundeigentümer, deshalb klammert Tirol den Piz Val Gronda aus. Das soll offenbar mit EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker abgesprochen sein. Bei den Bergmäheden gibt es jetzt ein Einigung, zusätzliche Gebiete werden nominiert. Damit hofft das Land, dass die Natura-2000-Causa endgültig vom Tisch ist.

Wie es auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung von der Landesregierung heißt, hätten intensive Verhandlungen mit der Europäischen Kommission zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich stattgefunden. Gleichzeitig wird auf das Koalitionsübereinkommen zwischen ÖVP und Grünen vom März 2018 verwiesen. Für die Tiroler Landesregierung kommen deshalb nur neue Natura 2000 Gebiete in Frage, bei denen eine Zustimmung der Grundeigentümer vorliegt. Nun sei es zu einer Einigung mit Grundeigentümern von geeigneten Bergmähwiesen in Trins gekommen, die in der Sitzung der Landesregierung am kommenden Dienstag beschlossen werden sollen, teilt die Landesregierung mit. „Anschließend erfolgt die Nennung nach Brüssel. Die Landesregierung hofft, dass mit diesem eingeschlagenen Weg eine Einigung mit der Europäischen Kommission zu Stande kommt“, so die Landesregierung abschließend.

Im Zusammenhang mit dem Seilbahnprogramm pocht der WWF einmal mehr auf fixe Endausbaugrenzen. „Rein kosmetische Änderungen sind definitiv zu wenig. Dieses Programm muss völlig neu gedacht werden, damit es kein umweltschädlicher Turbo für neue Großprojekte wird“, sagt Josef Schrank. 140 Quadratkilometer heute noch naturbelassene Landschaftsräume könnten im Rahmen von Zusammenschlüssen seilbahn- und skitechnisch verbaut werden.