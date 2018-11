Lösung für Südeinfahrt lässt weiter auf sich warten

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der Jubel war groß, als am Dienstag die 5-Euro-Wohnungen in Kitzbühel vergeben wurden. Bei all dem Feiern war das Problem mit der Zufahrt in den Hintergrund gerückt, obwohl es an diesem Tag wieder offensichtlich war. Erreicht wird das Wohngebiet, in dem auch die 5-Euro-Anlage steht, über eine kleine Kreuzung an der Pass-Thurn-Straße im Süden von Kitzbühel. Hier ist auch der Fußballplatz. Bereits als im Dezember 2016 das Wohnprojekt dem Gemeinderat vorgestellt wurde, haben einige Gemeinderatslisten diesen Zustand bemängelt.

„Wir haben damals mehrere Anfragen an den Bürgermeister gestellt, geändert hat sich bis heute nichts. Wir werden immer nur weiter vertröstet“, sagt LA Alexander Gamper, FPÖ-Stadtparteiobmann und Gemeinderat. Die Situation habe sich über die Jahre verschlechtert. „Der Zustand ist nicht nur für die Anrainer, sondern auch für den Fußballclub unzufriedenstellend“, ärgert sich Gamper. Und auch von der SPÖ kommt Kritik.

Planungen für eine verbesserte Zufahrt gibt es seit gut zwei Jahren und sogar schon die Zusage des Landes Tirol. Denn die Südeinfahrt Kitzbühel soll komplett neu gestaltet werden. Geplant sind zwei Kreisverkehre und eine Parallelstraße, um die Situation in dem Bereich zu entschärfen. Es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen an der Kreuzung, zum Teil auch mit Kindern, die zum Fußballplatz möchten. Auch von Seiten der SPÖ wird kritisiert, dass man laufend vertröstet werde. „Die Situation da draußen ist eine Katastrophe, vor allem für die Kinder“, sagt GR Jürgen Katzmayr.

Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) verweist auf laufenden Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer. „Es gab viele und ausführliche Gespräche, aber die ziehen sich in die Länge“, sagt Winkler. Es werde aber nun eine Gesprächsrunde mit dem gesamten Gemeinderat und dem Grundbesitzer geben. „Wenn alle mit den Wünschen des Grundbesitzers einverstanden sind, dann kann das Projekt sofort umgesetzt werden. Wenn nicht, dann sind alle dazu eingeladen, Ideen einzubringen“, erklärt Winkler. Der Zeithorizont zur Umsetzung entscheidet sich also in dieser Sitzung, die dem Vernehmen nach in der kommenden Woche stattfinden soll.

„Da wollen wir uns anhören, woran es wirklich liegt, dass nichts weitergeht. Nach dem Gespräch mit dem Eigentümer werden wir in der Fraktion entscheiden, wie wir weiter vorgehen“, sagt dazu Katzmayr von der SPÖ. Man werde das Thema aber auf jeden Fall bei der nächsten Gemeinderatssitzung zur Sprache bringen.