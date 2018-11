Grüne fordern Einlenken der Bergbahn

Kitzbühel – Die Aufregung um die Kitzbüheler Schneedepots nimmt kein Ende. Nach dem Abschmelzen am Hahnenkamm und der Überprüfung durch die BH Zell am See fordern die Grünen nun ein Einlenken. „Lkw, die Staub aufwirbelnd Schnee zur Piste transportieren, der nach zwei Wochen weggeschmolzen ist, und ein Pistenschlauch, der dem Tourismus-Image von ganz Tirol schadet – das ist untragbar“, kritisieren der Grünen-Tourismussprecher Georg Kaltschmid und der Grünen-Bezirkssprecher Helmut Deutinger.

Die Kitzbüheler Bergbahnen stehen für Kaltschmid mittlerweile als Synonym für einen Tourismus, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe. „Das ist Skitourismus mit der Brechstange, der den gesamten Tourismus in Verruf bringt. Das sehen nicht nur wir so, sondern auch zahlreiche andere Seilbahnbetreiber, die sich bisher noch nobel zurückhalten. Auch aus der Bevölkerung höre ich landauf, landab Kritik“, lässt Kaltschmid in einer Aussendung wissen. Bezirkssprecher Helmut Deutinger ist verärgert, wie ungeniert und uneinsichtig die Kitzbüheler Bergbahnen agieren.

Bergbahn-Kitzbühel-Vorstand Josef Burger möchte auf die Kritik nicht eingehen. Er bestätigt aber, dass von Seiten der Salzburger Behörden die Deponierung geprüft wird. „Wir haben eine Stellungnahme abgegeben und am Donnerstag erfolgte ein Lokalaugenschein, auch hier haben wir eine Stellungnahme abgegeben“, sagt Burger. Von einem bereits eingeleiteten Strafverfahren wisse er nichts.

Ob den Bergbahnen auch in Tirol ein solches Verfahren droht, ist nicht klar. Von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel wird auf das Land Tirol verwiesen. Für Pistenanlagen sei die Wasserrechtsabteilung des Landes zuständig. Trotzdem habe man die Depots ins Auge gefasst. Diese wären aus Sicht der BH Kitzbühel aber nicht bewilligungspflichtig. Die Gesetzeslage sei in Tirol anders.

Man beziehe sich in dem Salzburger Verfahren auf das Naturschutzgesetz des Bundeslandes, nach dem Lagerflächen von über 1000 m2 in freier Natur bewilligungspflichtig sind. In Tirol sei das anders geregelt. Die Zuständigen in der Wasserrechtsabteilung des Landes waren gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (aha, TT)