Im Ortskern von Volders kommt vieles in Bewegung

Von Michael Domanig

Volders – Der Ortskern von Volders steht vor grundlegenden Veränderungen – die sich vor allem am ausgedehnten Schönweer-Areal im Herzen der Gemeinde abspielen werden. Größtes Projekt ist dabei ein Neubau, der auf einer ca. 2700 m2 großen Parzelle nördlich der Raika entsteht und ein neues Kinderbildungszentrum sowie 13 Wohneinheiten umfassen wird. Beim Vergabeverfahren in Form eines „wettbewerblichen Dialogs“ hatten vier gemeinnützige Tiroler Wohnbauträger Projekte vorgelegt, „die Neue Heimat Tirol und DIN A4 Architektur erreichten die Ziele am besten“, erklärt BM Max Harb.

Die Gemeinde realisiert im „Haus der Generationen“ (so der Arbeitstitel) vier Kinderkrippengruppen im Erdgeschoß – die gemeinsam mit der Nachbargemeinde Baumkirchen betrieben und finanziert werden – sowie acht Kindergartengruppen im ersten Stock. Im Erdgeschoß finden auch die Bewegungsräume, die Zentralgarderobe und die Küche Platz – diese soll neben Kindergarten und Krippe auch den Hort Volders mit frisch zubereitetem Essen versorgen.

Im zweiten Stock des Gebäudekomplexes errichtet die NHT 13 Mietwohneinheiten, das Vergaberecht liegt bei der Gemeinde. Vorgesehen sind sie für betreubares Wohnen und als Starterwohnungen. Im Untergeschoß sind zudem Vereinsräume geplant, dazu entsteht eine Tiefgarage mit 35 Stellplätzen für Mitarbeiter und Bewohner. Die grobe Kostenschätzung für das vom Land geförderte Projekt liegt laut Harb bei ca. 7 Mio. Euro (ohne Wohneinheiten).

Für den Kindergarten werden auf einer gepachteten Nebenparzelle ca. 1400 m2 an Gartenflächen zur Verfügung stehen, weitere 345 m2 für die Krippe. Der Spatenstich für das Großvorhaben – das über eine neue Straße erschlossen wird – soll noch vor Weihnachten erfolgen, eigentlicher Baubeginn ist dann im Frühjahr 2019. Mit September 2020 soll das Haus in Betrieb gehen.

Am über 27.000 m2 großen Gesamtareal tut sich aber noch viel mehr: Jener Teil des Geländes, auf dem einst das (im 18. Jahrhundert abgebrannte) Schloss Schönwerth stand, darf laut Bundesdenkmalamt nicht bebaut werden. Auf rund 3000 m2 soll dort jedoch ein öffentlich zugänglicher Park entstehen – die Flächen am „Harbfeld“ hat die Gemeinde langfristig gepachtet. Die historischen Mauern am Areal, ebenfalls denkmalgeschützt, sind jetzt größtenteils in Gemeindebesitz und können saniert und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. „Damit ist der Bestand nachhaltig gesichert“, freut sich Harb, „das wird ein spannendes Gesamtensemble.“

Die Gemeinde hat am „Schönweer“-Areal zudem ein Grundstück für ein größeres Wohnbauprojekt sowie weitere Parzellen entlang der Mauer an der Ostseite (bis zur nördlichen Grundstücksgrenze) erworben, die für eine Einzelhausbebauung gedacht sind. Der Rest des Geländes bleibt Grünland – und im Besitz von BM Harbs Bruder.

Ein weiteres Großprojekt wird im Ortszentrum, direkt angrenzend, von der „s-living gmbh“ realisiert: Zum einen wird das denkmalgeschützte „Harb-Haus“ direkt an der Bundesstraße revitalisiert, darin entstehen eine Arztpraxis und Wohnräume. Östlich wird ein Neubau anschließen, mit Gewerbeflächen in Erdgeschoß und erstem Stock und Wohneinheiten darüber.