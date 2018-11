Von Catharina Oblasser

Dölsach – Dölsach, Gödnach, Göriach, Görtschach und Stribach – so heißen die fünf Ortsteile, die die Gemeinde Dölsach umfasst. Diese Bezeichnungen finden sich auch in den Adressen der Bewohner wieder. Ortsteilname plus Hausnummer, das ergibt die Anschrift des Betreffenden. Einzige Ausnahme ist die Bahnhofstraße.

Das wird sich ändern. Die Gemeinde Dölsach bekommt Straßennamen. „Die Gemeinde wird immer größer“, begründet der Dölsacher Bürgermeister Josef Mair den Beschluss des Gemeinderates. „Wir wachsen langsam, aber stetig. Zurzeit hat Döls­ach rund 2370 Einwohner, das sind um 140 mehr als vor zehn Jahren.“ Deshalb gebe es laufend Neubauten, und man wolle eine gewisse Struktur in das Adressenwesen bringen, sagt Mair.

Offen ist noch, wie die Straßennamen lauten werden. Mair kann sich Bezeichnungen vorstellen, die auf die Ortsteile Bezug nehmen. Namen von Personen sollen nicht zum Zug kommen.

Am Dienstag, den 4. Dezember, 19 Uhr, ist die Bevölkerung zu einer Gemeindeversammlung im Tirolerhof geladen. Dort wird über das Thema informiert. Schließlich betrifft es alle Einwohner, denn mit der Einführung von Straßennamen ändert sich auch die Adresse jedes Einzelnen. Das bedeutet, dass Ämter, Versicherungen, die Hausbank oder der Zustelldienst des Versandhauses informiert werden müssen. „Da ist einiges zu tun“, sagt der Dölsacher Bürgermeister. „Ein Aufwand ist es schon.“

Im Großteil der 33 Osttiroler Gemeinden finden sich (noch) keine Straßennamen. Die Adressen bestehen aus dem Gemeindenamen plus Hausnummer (z. B. in Außervillgraten) oder aus dem Ortsteilnamen plus Hausnummer (z. B. in Assling und Kals). Auch die Marktgemeinde Sillian mit ihren 2050 Einwohnern hat keine Straßennamen, das soll sich aber ändern, sagt Bürgermeister Hermann Mitteregger. „Wir haben den Willen, Straßennamen einzuführen. Das dauert aber noch ein bisschen.“