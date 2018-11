Platter: “Man sollte auf die Macht der Bilder aufpassen“

Von Peter Nindler

Innsbruck – Es waren zwei Minuten und 58 Sekunden am Donnerstag im Tiroler Landtag. Doch die Rede von LH Günther Platter (VP) zum Tourismus im Allgemeinen und den Seilbahngrundsätzen im Besonderen hallt viel länger nach. Deutlicher als je zuvor hat Platter von Belastungsgrenzen gesprochen. Vor den finalen Gesprächen zu den umstrittenen Seilbahngrundsätzen sorgte er damit für reichlich Diskussionsstoff.

Gegenüber der TT untermauerte er gestern seine künftige Aus- und Marschrichtung. Zugleich lässt der Landeshauptmann keine Zweifel an der Bedeutung des Tourismus für Tirol aufkommen. „Der Tourismus ist eine Erfolgsgeschichte, wird doch ein großer Teil der Arbeitsplätze und der Wertschöpfung in unserem Land durch den Tourismus generiert.“ Platter streicht auch die großen touristischen Verdienste in der hervorragenden Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten hervor. „Ohne ihn würden wir niemals diese Lebensqualität haben, die wir heute vorweisen können.“ Nur: Kein Verständnis hat Platter für negative touristische Botschaften.

Aus seiner Sicht sind gerade in letzter Zeit einige Fehlentwicklungen festzustellen, die nicht in Ordnung seien. „Man sollte auf die Macht der Bilder aufpassen. Es kann nicht sein, dass damit dem gesamten Tourismus geschadet wird, denn dort werden hervorragende Leistungen erbracht.“ Und was die Dimension des Tourismus in Tirol betrifft, stellt Platter ebenfalls unmissverständlich fest, dass „die Belastungsgrenze in manchen Gebieten erreicht ist“.

„Viele Menschen haben in Stellungnahmen ausgedrückt, dass für sie die Belastungsgrenze erreicht ist", sagt Gebi Mair, Grüne (Klubchef). - Thomas Boehm / TT

Die Qualität im Tourismus ist ihm wichtiger als die Quantität. „Der Maßstab in der touristischen Bewertung dürfen deshalb nicht nur Nächtigungszahlen sein, sondern vor allem die Wertschöpfung für unser Land.“ Vor diesem Hintergrund sei auch die Neufassung des Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms zu sehen. Platter: „Auch hier gilt, dass es Grenzen braucht. Neuerschließungen von Skigebieten wird es mit uns nicht mehr geben. Lediglich dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch verträglich ist, sollen zukünftig Zusammenschlüsse möglich sein.“

In den nächsten Tagen wollen die Koalitionspartner ÖVP und Grüne einen weiteren Anlauf nehmen, um das Seilbahnprogramm abzuhaken. Der grüne Klubchef Gebi Mair ist jedenfalls optimistisch: „Viele Menschen haben in der Begutachtung zu den Seilbahngrundsätzen ausgedrückt, dass für sie die Belastungsgrenze erreicht ist.“ Über die Grenzen der Belastung werde man folglich auch weiter sprechen. „Ich glaube, dass wir nun in eine konstruktive Diskussion kommen.“