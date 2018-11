In der Wildschönau wird kräftig umgebaut

Wildschönau – So ruhig und befreit von den Gesetzen der Zeit einem das Leben in der Wildschönau auch manchmal erscheint – dem Fortschritt verwehrt man sich auch dort nicht. In den kommenden Monaten und Jahren wird sich im Hochtal einiges tun, wie BM Hannes Eder bei der jüngsten Gemeindeversammlung berichtete. „Es ist wichtig, dass wir etwas machen, um die Wildschönau zu beleben“, betonte der Gemeindechef.

So setzen die vier Ortsteile Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach künftig verstärkt auf ihre Kompetenzen und werben je nach Schwerpunkt mit Attributen wie „Aktiv Berg“, „Familien-Erlebnis-Zentrum“, „Bergerlebnis“ sowie „Ruhe und Natur“.

Der Umbau des Gemeindeamtes ist eines von vielen Projekten, über das BM Hannes Eder (r.) die Wildschönauer bei der Gemeindeversammlung informierte. - Haun

Besonders großes Potenzial sehen Gemeindevertreter und Touristiker dabei im geplanten Erlebnispark am Riedlhang in Oberau (die TT berichtete). Ein Teil der Attraktionen – etwa Klettermöglichkeiten, Radparcours oder ein Spielsee – soll für Einheimische kostenlos bleiben, lautete eine Forderung aus dem Gemeinderat. Die Hauptattraktionen (Sommerrodel- und Achterbahn, Gokart, Trampoline etc.) sind kostenpflichtig und werden auch nicht in den Leistungen der Wildschönau Card inkludiert sein – der Park solle sich so selbst finanzieren. Ermäßigungen für Wildschönauer seien aber angedacht. Das Projekt sei noch in Planung und werde der Öffentlichkeit zeitig präsentiert.

Konkrete Zahlen und Fakten legte Eder allerdings beim Gemeindeamt vor. Während im Parterre und im ersten Stock Gemeinde-Räumlichkeiten ausgebaut werden, entstehen im zweiten und dritten Stock insgesamt neun Mietwohnungen der Neuen Heimat Tirol. 3,5 Mio. Euro werden dafür veranschlagt, die Hälfte davon steuert die Gemeinde bei. Inklusive der Einrichtung des neuen Gemeindeamtes rechne man mit Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro, so Eder. Die Eröffnung ist für Oktober 2019 geplant.

Die wichtigsten pädagogischen Einrichtungen sollen künftig im so genannten „Wildschönauer Bildungszentrum“ im Herzen Oberaus zusammengefasst werden. Die Neue Mittelschule wird dafür barrierefrei adaptiert und saniert, ein 160 Quadratmeter großes Foyer soll künftig Veranstaltungen Platz bieten. Die neuen Werkräume sollen auch von Vereinen (etwa Krippenbau) genutzt werden können. Am südlichen Hang des Zentrums entsteht der neue Kindergarten mit Krippe, die jeweils mit drei Gruppenräumen ausgestattet sein sollen. Der Kindergarten soll 2020 eröffnen, der letzte Abschnitt (Sanierung Turnsaal NMS) im Jahr darauf erfolgen.

Der Platz zwischen NMS und Volksschule soll zum Platz der Begegnung werden und in Anlehnung an die brasilianische Partnergemeinde den Namen „13 Linden Platz“ tragen. Die Musikkapelle Oberau äußerte ihren Wunsch nach einem Pavillon. Der BM versprach, diesen in die Planung miteinzubeziehen. (fh, TT)