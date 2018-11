Blanik tritt als Tiroler SPÖ-Chefin zurück, Dornauer übernimmt

Innsbruck – Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik tritt zurück. Das gab sie am Montagabend bekannt. Der Sellrainer Bürgermeiste Georg Dornauer, Blaniks bisheriger Stellvertreter, wurde im SPÖ-Landesparteivorstand mit einer Gegenstimme zum geschäftsführenden Parteichef bestimmt.

„Zeit, an die junge Generation zu übergeben“

Die SPÖ hatte bereits am Nachmittag eine „persönliche Erklärung“ von Blanik in den Abendstunden angekündigt. Auf der Pressekonferenz sagte sie dann, dass das Projekt der Parteierneuerung abgeschlossen sei, und sie jetzt einen Schritt zurücktreten werde. „Jetzt ist es an der Zeit, an die junge Generation zu übergeben“, meinte die scheidende Parteichefin. Sie habe ihre Aufgabe darin gesehen, die Tiroler SPÖ in sicheres Fahrwasser zu bringen. „Das Projekt ist gelungen“, meinte Blanik. Es sei wichtig gewesen, für eine Erneuerung zu sorgen. Die räumliche Distanz zwischen Innsbruck und Lienz sei nicht der Hauptgrund für ihren Schritt gewesen, habe aber natürlich auch eine Rolle gespielt.

Dornauer tritt am Parteitag im Februar an

Ende Februar soll ein Parteitag folgen, bei dem sich Dornauer der Wahl zum Parteichef stellen wird. Blanik geht davon aus, dass Dornauer mit „großer Mehrheit“ gewählt werde. Den Klubvorsitz im Landtag will Blanik bis dahin behalten.

Blanik gab nach Sitzung des Landesparteivorstandes ihren Rücktrit und die Übergabe an Georg Dornauer bekannt.- - Thomas Böhm

Dornauer zollte Blanik auf der gemeinsamen Pressekonferenz Respekt: „Elisabeth hat Großartiges geleistet. Du hast die Partei aus einem echten Tief getragen.“ Dornauer betonte zudem, nicht mit der Vergangenheit brechen zu wollen. Man wolle eine progressive, positive Alternative zur schwarz-grünen Landesregierung bieten. Einen stärkeren Fokus will der 35-Jährige auf den urbanen Raum, konkret auf die Landeshauptstadt Innsbruck legen.

Blanik führte SPÖ auf Platz zwei

Die 52-jährige Blanik war seit 22. Oktober 2016 Parteivorsitzende, als sie Ingo Mayr ablöste. Sie war die erste Frau an der Spitze der Tiroler SPÖ. Blanik führte die SPÖ auch als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im heurigen Februar und konnte den Abwärtstrend der Roten stoppen. Die SPÖ kam mit 17,25 Prozent auf Platz zwei. Im Landtag sitzt die Osttirolerin seit 2003. Blanik eroberte im Jahr 2011 den Bürgermeistersessel im bis dato schwarzen Lienz und wurde 2016 wiedergewählt. (TT.com)