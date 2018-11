Wenn der Vater mit dem Sohne in der SPÖ ...

Solange du unter meinem Dach wohnst (...). Nein, so weit soll es in der Tiroler SPÖ nicht kommen, obwohl die Konstellation für den neuen geschäftsführenden Parteiobmann Georg Dornauer (35) keine besonders günstige ist. Schließlich werkt Vater Georg Dornauer sen. als SPÖ-Landesparteigeschäftsführer. Vater und Sohn an den Schalthebeln einer Partei wird wohl nicht gehen. Obwohl der Senior hauptsächlich mit Personal- und Finanzangelegenheiten in der Partei befasst ist. Doch bis zum Pensionsantrittsalter im November 2020 dauert es noch zwei Jahre. Auch der zweite Geschäftsführer Harald Mimm ist schon in die Jahre gekommen.

So wird der jugendliche Wind vor der Parteizentrale in der Innsbrucker Salurner Straße kaum Halt machen und auch die ungünstige Doppel-Dornauer-Optik ausräumen. Der designierte SP-Chef wird sich sein Team deshalb selbst zusammenstellen und auch das Management verjüngen. So könnte der Stellvertreter in der Geschäftsführung, Lukas Matt, von der zweiten in die erste Reihe aufsteigen, Dornauer sen. und Mimm einen Schritt zurückmachen und andere Aufgaben übernehmen. Dornauer: „Ich habe die Partei am Montagabend übernommen. Dass ein Parteichef die Parteiorganisation im Auge haben muss, ist selbstredend“, deutet er einen Wechsel an.

Die NEOS streuten am Dienstag der Vorgängerin Dornauers, Elisabeth Blanik, Rosen. „Die SPÖ verliert eine talentierte Politikerin als Parteivorsitzende. In der Opposition werden wir weiterhin gut zusammenarbeiten“, betonte Klubchef Dominik Oberhofer.

Für die Architektenkammer ist die Neuausschreibung des Managementcenters Innsbruck nicht nachvollziehbar. Sie hält fest, dass seitens der mit der Planung des Neubaus beauftragten Architekten keine Fehlkalkulation der Bauwerkskosten vorliege. (pn)