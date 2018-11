Skiweg im Pitztal bleibt gesperrt, Tirols WK-Chef fordert rasche Lösung

Imst, Innsbruck – Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst war Mitte Oktober der Pitztaler Gletscherbahn die Verwendung des Skiweges „Brunnenkogel“ untersagt worden. Der Skiweg wurde von den Bergbahnen im heurigen Sommer teilweise neu errichtet.

Die BH Imst argumentierte, dass es sich bei den Bauarbeiten um eine naturschutzrechtlich bewilligungspflichtige Maßnahme handle. Um eine entsprechende Genehmigung sei aber nicht angesucht worden.

Nun stand die Causa nach einer Beschwere der Pitztaler Gletscherbahnen vor dem Landesverwaltungsgericht. In der mündlichen Verhandlung am Mittwoch wies Gericht die Beschwerde der Pitztaler Gletscherbahn ab. Begründet wurde dies damit, dass an der Bewilligungspflicht der gesetzten Maßnahmen keine Zweifel bestehen. Eine derartige Bewilligung lag nicht vor. Die BH erteilte das Verwendungsverbot wie im Tiroler Naturschutzgesetz zwingend vorgesehen.

Das Verwendungsverbot betrifft den gesamten Bereich des Skiweges, weil es sich dabei um eine einheitliche Anlage handelt. Insofern sind die Beschwerdeführer mit dem Argument, dass ein Reststreifen des Skiwegs nach wie vor benützt werden könnte, nicht durchgedrungen.

Ob überhaupt an der Errichtung und Nutzung des Skiweges ein öffentliches Interesse besteht, habe die zuständige Behörde im Genehmigungsverfahren für den Skiweg zu klären.

Gletscherbahn nimmt Entscheidung „mit Bedauern zur Kenntnis“

„Wir nehmen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes mit Bedauern zur Kenntnis und werden diese nun im Detail analysieren. Wir bemühen uns weiterhin intensiv darum, den Skiweg ehestmöglich unseren Gästen zur Verfügung stellen zu können. Dafür stehen wir nach wie vor in engem Kontakt zu den Behörden und deren Sachverständigen“, hieß es am Nachmittag in einer Stellungnahme der Pitztaler Gletscherbahn.

Bis auf den gesperrten Skiweg am Brunnenkogel, der zu den Pisten 26, 27 und 28 führt, seien alle Anlagen am Pitztaler Gletscher geöffnet. Es gelten die Preise der Nebensaison. Die Tages- und 2-Tageskarten seien um zehn Prozent ermäßigt.

Walser: „Es braucht rasch eine gute Lösung“

Auch der neue Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser meldete sich in der Causa zu Wort. Er appelliert an alle Beteiligten, nun konstruktiv im Sinne einer gemeinsamen Lösung zusammenzuwirken. „Es ist bedauerlich, dass es zu dieser Entscheidung kommen musste. Eine Mit-Verantwortung des Betreibers ist hier augenscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Dennoch soll und muss es möglich sein, im Interesse aller Beteiligten und Betroffenen einen Weg aus dieser Misere zu finden“, sagte Walser.

„Mit Blick auf die anstehende Wintersaison ist es essenziell und unverzichtbar, dass diese Frage schnell und für alle zufriedenstellend beantwortet wird. Alles andere wäre ein enormer und nachhaltiger Schaden für die Menschen im Pitztal und die gesamte Tourismusregion“, so der WK-Chef. (TT.com)