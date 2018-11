Platter und Felipe treffen EU-Kommissarin in Tirol

Es ist bereits das zweite Mal, dass EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc Tirol besucht. Bereits im März 2015 hat sie den Anschlag des Hauptstollens für den Brennerbasistunnel für verkehrspolitische Gespräche genutzt. Damals ging es um die Wiedereinführung des sektoralen Lkw-Fahrverbots.

Am 7. Dezember kommt Bulc erneut nach Tirol. Sie wird das Baulos Tulfes-Pfons besichtigen. Damit will sie wohl die Bedeutung des von der EU mitfinanzierten 55 Kilometer langen Tunnels zwischen Nord- und Südtirol dokumentieren. Zuletzt gab es vor allem in Italien kritische Stimmen, in Bayern geht bei den Zulaufstrecken nichts weiter. Es wird auch ein Treffen mit LH Günther Platter (VP) und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) geben. Diesmal geht es um die Verschärfung des sektoralen Fahrverbots und mehr Druck von der EU auf Deutschland bei der Zulaufstrecke in Bayern. Zum Anti-Transit-Paket des Landes kamen bisher zurückhaltende bis ablehnende Reaktionen aus Brüssel.

Noch vor dem gestrigen SPÖ-Bundesparteitag hat der wegen Sexismus-Vorwürfen in Kritik geratene geschäftsführende Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer mit der neuen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner ein Telefonat geführt, bei dem man sich auf eine „gute Zusammenarbeit im Sinne der Partei“ verständigt habe. Dornauer wurde wegen seines Sagers bekanntlich nicht für die Bundesgremien nominiert. Trotzdem: „Die neue Bundesparteivorsitzende ist die beste Wahl, auch für uns in Tirol“, betont Dornauer. Die JVP Innsbruck forderte indes seinen Rücktritt. (pn)