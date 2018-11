Seit 2008 erhielt Junge ÖVP vom Land 66.416 Euro Förderungen

Innsbruck – Die Affäre um den ehemaligen Nationalrat und Obmann der Jungen Volkspartei, Dominik Schrott, erfasste auch Förderungen des Landes für Schrotts ÖVP-Verein „Kinderwelt“. Weil dessen Projekt einer Online-Plattform, in der Tirols kinder- und familienfreundlichste Wanderwege interaktiv dargestellt wurden, nie umgesetzt wurde, musste er die Subvention von 24.000 Euro zurückzahlen. Verbucht war sie unter „Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen“. Das war Anlass für die Liste Fritz, noch einmal genau nachzuforschen, wie viel Landesförderung die ÖVP-Jugendorganisationen bzw. die Junge Volkspartei seit 2008 erhalten haben. Dafür mussten selbstverständlich Nachweise erbracht werden.

Förderungen sind aus den Ressorts der beiden ÖVP-Landesrätinnen Patrizia Zoller-Frischauf und Beate Palfrader geflossen, wie beide Politikerinnen in einer Anfragebeantwortung bestätigten. Die Zuständigkeiten für Jugendangelegenheiten wechselten. Zoller-Frischauf hat die ÖVP-Jugendorganisation von 2008 bis 2013 sowie 2018 mit 23.979,30 Euro gefördert. Das öffentliche Geld wurde für Jugendaktivitäten, Schulungen und Seminare aufgewendet, allein im Jahr 2009 waren es knapp 10.000 Euro. Wie LA Markus Sint betont, seien dann zwischen 2013 bis 2017 „unter dem Titel Jugendaktivitäten und Schulungen“ von Palfrader insgesamt 42.437 an Förderungen für die Junge Volkspartei genehmigt worden. Also seit 2008 insgesamt 66.416 Euro an öffentlichen Subventionen.

Werden parteieigene Jungpolitiker aus Steuergeld gefördert, dürfen die steuerzahlenden Bürger ein Maximum an Transparenz erwarten, verlangt Sint. „Dem ist aber nicht so, die Ausschüttungen werden versteckt und getarnt. So bleibt ein schaler Beigeschmack, wenn die VP-Landesrätinnen die Auszahlung der Gelder aus dem Landesbudget tarnen, indem sie die Förderungen im Budget unter ,Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen‘ verstecken.“

Der Liste-Fritz-Abgeordnete pocht auf mehr Nachvollziehbarkeit: „Diese Vorgangsweise ist falsch, das lehnen wir ab und fordern von der ÖVP mehr Ehrlichkeit und mehr Transparenz.“ Wann immer die Landesregierung das Geld der Steuerzahler verteile – auch an ihre Parteijugend –, habe das transparent abzulaufen. Sint: „Es muss kontrollierbar sein, wer Förderungen bekommt, wie viel Förderung es gibt und nach welchen Kriterien diese Förderungen verteilt werden.“ (pn)