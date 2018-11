Hörl soll Kammervizepräsident werden

Nach der Wahl von Christoph Walser zum neuen Wirtschaftskammerpräsidenten dürfte eine weitere personelle Änderung in der Kammer vollzogen werden. Bekanntlich zieht sich Vizepräsident Martin Felder zurück. Am Wochenende gab es deshalb im Wirtschaftsbund intensive Gespräche darüber, wer ihm nachfolgen soll. Und wie es aussieht, wird Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl diese Funktion selbst einnehmen. Heute soll im Präsidium die Entscheidung fallen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der Fernpass rückt End­e des Jahres neben der Verschärfung des sektoralen Lkw-Fahrverbots in den verkehrspolitischen Mittelpunkt. Wie berichtet, hat die Landesregierung eine Mautpflicht auf der Verkehrsverbindung ins Außerfern prüfen lassen. Tirols Landesstraßenreferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) bestätigte am Sonntag, dass entsprechende Pläne derzeit in Ausarbeitung sind. „Unser Ziel ist es, die verkehrs-, stau- und lärmgeplagte Bevölkerung entlang der Fernpassroute und im Oberland zu entlasten. Voraussetzung für all diese Maßnahmen ist, dass keine neue Transitroute entsteht", erklärt Geisler. Die Bemautung soll ähnlich wie jene am Felbertauern ausgestaltet werden, dieser wurde die EU-Rechtskonformität bereits bescheinigt. „Die anrainende Bevölkerung wird von dieser Bemautung ausgenommen sein", fügt Geisler hinzu. (pn)