Nichts geht mehr im Wörgler Gewerbepark

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Jetzt ist Schluss. Im Wörgler Gewerbepark wird es vorerst keine Ansiedlungen oder Erweiterungen von Betrieben mehr geben. Zumindest in jenen Teilen, die in der so genannten roten Zone liegen. Also bei Innhochwasser gefährdet sind. Das sind die Folgen der Entscheidung der Tiroler Landesregierung, einen Bebauungsplan für eine Wörgler mittelständische Firma im Gewerbepark aufzuheben (die TT berichtete).

Bislang war es trotz der roten Zone unter gewissen Umständen immer wieder möglich gewesen, Betriebserweiterungen durchzuführen. So 2016, als sogar mit tatkräftiger Unterstützung des Landes in der Gefahrenzone der Bebauungsplan für eine Lagerhalle entstand. Damals war seitens des Baubezirks­amts Kufstein darauf verwiesen worden, dass mit einem gewissen Gefahrenmanagement durchaus in dieser Zone gebaut werden kann.

Beim nun jüngsten Fall ist es anders. Eigentlich hatte das Unternehmen bereits die Genehmigung. Dann kam es zu einer Grundteilung, und damit hieß es 2016 zurück an den Start.

Diesmal machte das Land aber nicht mehr mit: Im Jänner 2017 ging im Stadtamt die erste Aufforderung ein, den Bebauungsplan aufzuheben. Dem folgten noch weitere Briefe. Bis im Februar 2018 ein Aufhebungsverfahren durch das Land angekündigt wurde. Soll heißen: Entweder ändere der Gemeinderat seine Meinung oder man greife ein. In einer Stellungnahme gegenüber der TT im Frühjahr hatte man in Innsbruck den Schritt damit gerechtfertigt, „dass der Planungsbereich einem größeren Hochwasser­ereignis nicht standhalten würde und vor allem in diesem Bereich mit sehr hohen Einstautiefen gerechnet werden müsste. Zudem kann eine Bebauung ein Abfließen im Überflutungsfall nachteilig beeinträchtigen sowie weitere bauliche Anlagen in diesem Bereich negativ beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb ist dieser Planungsbereich auch als rote Zone ausgewiesen, weshalb der Änderung des Bebauungsplanes aus wasserfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden kann.“ Auf diese Umstände habe man auch immer hingewiesen.

Im Frühjahr 2018 lag daher die Sache neuerlich auf dem Tisch der Gemeinderäte. Diese lehnten aber die Aufhebung des Bebauungsplanes ab. Auch weil man nicht verstehen konnte, warum hingegen der angeblich ersten positiven Beurteilung der Behörde die Ansiedlung nun nicht mehr möglich ist. Daher musste nun die Landesregierung den Beschluss aufheben.

Seitens der betroffenen Firma will man sich nicht zur Sache äußern. Umso verärgerter ist man in der Wörgler Gemeindestube. Bürgermeisterin Hedi Wechner will aber vorerst keine Schritte mehr unternehmen. „Ich nehme jetzt nicht einen neuen Sachverständigen und versuche das durchzuziehen“, sagt sie zur TT. Ihr tue es aber leid, dass „die Unternehmerfamilie hier zwischen die Mühlsteine kommt“. Es stoße auch „extrem sauer auf“, dass kleine Unternehmen sich hier nicht mehr ansiedeln können, „nur weil das Land nicht weitertut“. Eigentlich sei nämlich seitens des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter versprochen worden, „dass 2018 die Bagger für den Bau des Hochwasserschutzes auffahren werden“. Passiert sei aber nichts, „es ist noch nicht einmal der Wasserverband zur Errichtung der Schutzbauten gegründet“, kritisiert Wechner. Daher verlangt die Wörgler Bürgermeisterin, dass nun „endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden“, damit die rote Zone endlich aufgehoben werden kann.

Besonders die Gemeinde Radfeld legt sich gegen die Umsetzung des 250 Millionen teuren Schutzprogramms zwischen Brixlegg und Angath, mit umfangreichen Bauten und Retentionsflächen, quer. Notfalls müsse man eben Radfeld „außen vor lassen“, meint daher die Stadtchefin, „oder zum Wasserverbandsbeitritt zwangsverpflichten“.

Richard Götz von den Wörgler Grünen ist ebenfalls wenig von der Causa begeistert. Besonders wehrt er sich dagegen, dass angesichts der Vorgeschichte „nun wir den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen“.