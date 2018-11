Tiroler Koalition uneins wegen Mindestsicherung

Innsbruck – Die Bewertungen der Mindestsicherungsreform fallen in Tirol – wie in anderen Bundesländern – unterschiedlich aus. Selbst die schwarz-grüne Koalition ist sich hier nicht einig.

VP-Klubobmann Jakob Wolf kann den bisherigen Informationen, die nach Tirol durchgedrungen sind, auch Positives abgewinnen: „Es scheint sich die Forderung der westlichen Bundesländer nach der Zulässigkeit von erhöhten Wohnkosten durchgesetzt zu haben.“ Aus VP-Kreisen war gestern zu hören, dass der 30-prozentige Aufschlag, den der Bund den Ländern zugestehen will, durchaus ausreichen könnte. Auf den ersten Blick, so Wolf, habe sich der Bund in einigen Punkten an das Tiroler Modell angelehnt. Und zählt die Mitwirkungspflicht der Antragsteller, Arbeitsbereitschaft und Sanktionen auf, sofern Integrationsmaßnahmen (Sprachkurse, Ausbildungskurse) nicht erfüllt werden. Weitere Verbesserungsvorschläge schließt Wolf aber nicht aus.

Das ist aus Sicht der grünen Soziallandesrätin Gabriele Fischer auch dringend notwendig. Sie gesteht dem Bund zwar zu, sich im Vergleich zu den ersten Reformplänen bei der Mindestsicherung bewegt zu haben, gerade im anstehenden Begutachtungsverfahren müsse aber noch ordentlich nachgebessert werden. Erschwert werde die koalitionsinterne Bewertung auch dadurch, dass der Infofluss vom Bund nach Tirol spärlich sei. Fischer fordert daher ehrliche Verhandlungen zwischen Bund und Ländern ein. Fix ist für die Grünen, dass der „Länderspielraum“ für Tirol um einiges zu klein geraten ist: „Die Wohnkosten schießen uns Jahr für Jahr durch die Decke“, sagt Fischer.

FP-Chef Markus Abwerz­ger forderte indes gestern LH Günther Platter (VP) auf, die Reform vollinhaltlich zu unterstützen. (mami)