Dornauer will ÖVP-Sprecher klagen und Entschuldigung von Platter

Innsbruck – Der designierte Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer sieht sich auch nach der Aufregung um seinen als sexistisch bewerteten Sager fest im Sattel. Er verwahrte sich weiter dagegen, einen sexistischen Sager getätigt zu haben: „Es war ein missverstandener Sager. In der Tonalität wird so etwas von mir nie mehr kommen“, sagte Dornauer im APA-Interview.

Der designierte Vorsitzende ortete eine „Medienhatz“ sowie eine Kampagne der Bundes-ÖVP. Diese sei seit einem Artikel in der Tageszeitung Die Presse mit dem Titel „Der rote Sebastian Kurz von Tirol“ in der vergangenen Woche „nervös“ geworden. Kurz nach Erscheinen des Artikels habe der Sprecher der Tiroler ÖVP, Sebastian Kolland, dann das Landtags-Video verkürzt, das heißt ohne seine anschließende Entschuldigung zu zeigen, auf seinem Twitter- bzw. Facebook-Account online gestellt und so den Stein ins Rollen gebracht.

„Deshalb prüfen meine Anwälte gerade eine Klage gegen Kolland, der hier als willfährig ausführendes Organ der Bundes-ÖVP tätig war. Und zwar wegen Kreditschädigung. Er hat eine isoliert dargestellte Aussage, die falsch interpretiert worden ist, medienöffentlich an einen großen Empfängerkreis verteilt. Er hat es wissentlich so verkürzt dargestellt, um mich in Misskredit in der Öffentlichkeit zu bringen. Mit geeigneten Mitteln“, erklärte der designierte SPÖ-Chef. Von Landeshauptmann und Parteichef Günther Platter verlange er eine Entschuldigung. Dieser habe zwar sicher nichts von der Aktion gewusst, aber der Sprecher sei schließlich sein Mitarbeiter. Sein Verhältnis zur Tiroler ÖVP sei „schwer beeinträchtigt“, so Dornauer. Sollte sich Platter nicht entschuldigen, wäre es „noch schwerer beeinträchtigt“. (APA, TT.com)