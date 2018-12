Bagger schaffen Platz für das neue Mobilitätszentrum in Lienz

Lienz – Am Bahnhofsgelände sind die ersten Bagger aufgefahren und schaffen bereits Platz für jene Großbaustelle, die nach dem Winter eingerichtet wird. Das Mobilitätszentrum der ÖBB, das mit Baukosten von 39 Millionen Euro auch die Verkehrsleitung in der Stadt nachhaltig verändern wird, wirft bereits seine Schatten voraus.

Die Bundesbahnen hatten das Projekt ausgeschrieben. Nun ist man so weit, dass gemeinsam mit der Stadt Details verhandelt werden können, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Bisher kannten wir nur einen Entwurf. Jetzt befinden wir uns mitten in intensiven Abstimmungsgesprächen mit den Planern, um Details zu klären.“ Das 30-jährige Hochwasser, das die Drau in den Unwettertagen führte, hat auch jene Schrebergärten massiv betroffen, die der neuen Brücke über die Drau ohnehin hätten weichen müssen. „Wir haben Ersatzflächen zur Verfügung gestellt und helfen jetzt beim Räumen“, sagt die Bürgermeisterin. Je nach Witterung sollen heuer noch die Garagen am südseitigen Drauufer abgerissen werden. In diesem Bereich entstehen ab März beidseitig die Fundamente für die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke. „Die Brücke ist ein wesentlicher Bauabschnitt, der in wenigen Monaten bereits errichtet wird. Die Planung der Verkehrsströme geht weit über diesen Knotenpunkt hinaus. Wir erarbeiten die beste Lösung, damit auch die Tausenden italienischen Radfahrer gefahrlos zum Rücktransport gelangen“, sagt die Stadtchefin. Neben der Bahnunterführung Amlacher Straße und der Ostspange entsteht eine dritte Verbindung, die den Süden über die Brücke und durch einen Tunnel unter den Gleisanlagen direkt an das Zentrum anbindet.

Erhalten bleiben neben einigen Schrebergärten auch die Tennisplätze und Anlagen des ESV. (bcp)