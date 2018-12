Junge Außerferner fragten den LH

Die dritte Klasse der HAK Reutte war vergangene Woche an der Reihe, Landeshauptmann Günthe­r Platter aktuelle Fragen zu stellen. Themen gab es für die jungen Außerferner genug: Zur Frage der Verkehrsbelastung am Fernpass erklärte Platter das Anliegen der Entlastung der Bevölkerung. Als Lösungen nannte er den geplanten Fernpassscheiteltunnel, eine mögliche Maut und eine denkbare Blockabfertigung auf deutscher Seite. Ganz oben stehe für ihn außerdem das Thema der Digitalisierung, meinte Platter gegenüber den Jugendlichen. Sowohl Hefte und Bücher als auch Laptops und Tablets müssten in der Schule Platz finden: „Die Digitalisierung kann man nicht von der Schule ausschließen." Die Schüler bewegte auch das Thema Migration, sei doch ein Mitschüler in der Handelsschule von Abschiebung bedroht. Hier liege die Zuständigkeit beim Bund, klärte der LH auf, für ihn wäre es wichtig, Asylverfahren zu beschleunigen, um die Abschiebung gut integrierter Menschen zu verhindern. Im wirtschaftlichen Bereich bezeichnete Platter den Kampf gegen den Fachkräftemangel als große Herausforderung in Tirol. (TT, pascal)