Aus alt wird neu: Schwarz-Grün einig bei Liften, Kritik bleibt

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Über das Wochenende hatte es die Regierung plötzlich eilig. Nach Wochen des internen und externen Konflikts rund um die Neufassung des Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms (TSSP) wollte Schwarz-Grün noch unbedingt vor dem gestrigen Treffen der Seilbahnwirtschaft (siehe Artikel unten) eine Lösung präsentieren.

Letztendlich einigte sich Schwarz-Grün auf eine Mini-Reform. So wurde kurzerhand nicht der Begutachtungsentwurf, gegen den – je nach Sichtweise – 230 bis 300 Stellungnahmen eingegangen waren, beschlossen, sondern das bereits bestehende Programm fortgeschrieben. Bis Ende 2024. Erweitert um nur einige Punkte aus dem fallengelassenen Entwurf. Dazu zählt der Bau von Zubringerliften (ohne Talabfahrt) als skigebietsmäßige Erweiterungsoption. Zentral wird hierbei das Kriterium der Verkehrsentlastung sein. Kritiker sagen dazu: der Verkehrsverlagerung. Das Zustimmungsrecht der Gemeinde wurde auf eine Anhörung gestutzt. Die Ausdehnung der räumlichen Möglichkeiten für neue Skigebietserweiterungen wurde fallengelassen, weitere Positivkriterien (Arbeitsplätze) hinzugefügt. Und der Skitourenberg Gilfert (Hochfügen-Weer) soll nicht erschlossen werden – zumindest nicht dessen Gipfelregion, wird in den erläuternden Bemerkungen ausgeführt.

Für LH Günther Platter (VP) sind damit „alle im Regierungsprogramm enthaltenen Projekte möglich“. Von Neuerschließungen nehme die Regierung weiter Abstand. Während LR Johannes Tratter (VP) erneut darauf verwies, dass das TSSP lediglich die „Eintrittstüre in ein Behördenverfahren“ sei, betonte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), dass das überarbeitete Programm in der Lage sei, „den Naturschutz zu stärken“. Sie will zudem Seilbahnen in Tallage als öffentliches Nahverkehrsmittel ins Spiel bringen.

Über das TSSP hinaus will die Regierung nun auch eine „Taskforce“ einrichten, die sich der Entflechtung des touristischen An- und Abreiseverkehrs widmen soll. Die Zukunft des Tourismus soll eine Evaluierung und Weiterentwicklung des 2010 in Kraft getretenen, diesbezüglichen Raumordnungsplans nach sich ziehen, wie die Regierung gestern ankündigte.

Dem Selbstlob der Regierung folgte gestern die Kritik der Opposition und TSSP-Gegner quasi auf dem Fuß. Transitforumchef Fritz Gurgiser fehlen etwa Endausbaugrenzen: „Fortführen ist mutloses Bewahren der Belastungen.“ Für den WWF drücke sich die Regierung nur vor einer echten Reform und weiche das alte Programm auf, um neue Großprojekte leichter durchboxen zu können. Er verweist auf das gerichtlich abgelehnte Projekt Kappl-St. Anton. Auch das habe einst das TSSP anstandslos passiert. Politisch holten SPÖ und FPÖ zum Gegenschlag aus. Als Notlösung bezeichnete SP-Chef Georg Dornauer den Kompromiss, FP-Chef Markus Abwerzger bilanzierte gar: „Viel Lärm um nichts.“