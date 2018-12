Für 550.000 Euro soll Matreis BM Köll jetzt Federn lassen

Matrei i. O., Innsbruck – Mit einer millionenschweren Finanzspritze will das Land Tirol in den nächsten Monaten der schwer angeschlagenen Osttiroler Marktgemeinde Matrei wieder auf die Beine helfen. Dafür muss sich Matrei, das offene Zahlungsverpflichtungen von 3,6 Mio. Euro und Schulden von 30 Mio. Euro aufweist, strengen Bedingungen unterwerfen. Im Besonderen Bürgermeister Andreas Köll (VP). Um keinen Sonderfall „Matrei“ zu schaffen, hat die schwarz-grüne Regierung eine Verordnung erlassen, dass für die Gewährung zusätzlicher Bedarfszuweisungen, um Gemeindehaushalte auszugleichen, generell Voraussetzungen wie die Kontrolle durch das Land vorgesehen sind.

Für Matrei sollen noch heuer 550.000 Euro als erste Tranche zur Begleichung von Außenständen fließen. Im Jahresvorschlag für 2019 hat BM Köll allerdings bereits weitere vier Anträge auf Sonder-Bedarfszuweisungen von 2,227 Mio. Euro vorgesehen, um überhaupt ausgeglichen budgetieren zu können. Auch deshalb gibt es jetzt in der schwarz-grünen Koalition Debatten, denn so einfach wollen die Grünen den Osttiroler ÖVP-Politiker nicht davonkommen lassen. Schließlich kommt von der Opposition im Matreier Gemeinderat ebenfalls heftige Kritik. Köll erhalte Finanzhilfe, aber alles laufe so weiter wie bisher, befürchtet Gemeindevorstand Bernd Hradecky.

Dass Matrei bisher nicht in der Lage gewesen sei, selbst zur finanziellen Gesundung beizutragen, liege vor allem in der Verantwortung des Bürgermeisters und an dessen Mehrfachfunktionen, kritisiert der grüne Klubchef Gebi Mair. Er rät Köll, Verpflichtungen aus Funktionen und Aufgaben außerhalb der Gemeinde zurückzulegen. „Ich denke dabei beispielsweise an deine Aufgabe im Bezirkskrankenhausverband, die ebenfalls sehr herausfordernd ist“, nimmt Mair Bezug auf Kölls Obmannschaft im Spitalsverband.

Vor der Sitzung der Landesregierung am Dienstag bat Mair Köll um eine Antwort, gleichzeitig stellt der Klubchef ein Nein der Grünen zur Geldfreigabe in den Raum. Aber auch in der ÖVP gibt es Vorbehalte für die Millionen aus dem von den Gemeinden gespeisten Ausgleichsfonds. Schließlich müssten dann andere Kommunen für die Entschuldung Matreis zahlen. Außerdem soll Köll zuletzt mehrmals gesagt haben, für ihn ändere sich sowieso nichts, außer dass die Gemeinde Matrei i. O. jetzt das Geld vom Land erhalte, das ihr ohnehin zustehe.

Schlussendlich drängen die Grünen darauf, dass sich Köll im Gegenzug zu den Sonder-Finanzhilfen ab jetzt zu 100 Prozent der Gemeinde widmen solle. (pn)