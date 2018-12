306 Schüler werden in Tirol separat in Deutsch unterrichtet

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Kinder, die so schlecht Deutsch sprechen, dass sie dem Unterricht nicht folgen können, sollten ab dem heurigen Schuljahr separat in Deutschförderklassen unterrichtet werden. Wie fast alles in der Bildungspolitik war auch diese Maßnahme ideologisch höchst umstritten, die Gegner argumentierten, dass es mehr Sinn mache, die Kinder integrativ zu unterrichten und sie nicht von ihren Klassenkameraden zu trennen. Abseits der ideologischen Querelen sparte ÖVP-Bildungsminister Heinz Fassmann mit Details. Bis kurz vor Schulbeginn war deshalb österreichweit nicht klar, wie viele separate Klassen es brauchen würde und wo sie eingeführt werden sollten.

Heute, ein paar Monat­e nach Schulbeginn, zieht ÖVP-Bildungslandesrätin Beat­e Palfrader eine positive Bilanz: „Die Maßnahme ist gut angelaufen und wird auch gut angenommen“, meint sie. Deutschförderklassen werden ab acht Schülern eingerichtet. An 22 Schulstandorten ist das laut Palfrader der Fall, 306 Schüler werden insgesamt unterrichtet, vor allem in Innsbruck und Umgebung. Die allermeisten Kinder mit schlechteren Deutschkenntnissen würden aber nach wie vor integrativ unterrichtet und in Förderkursen fit gemacht, betont Palfrader. Integrativ werden demnach tirol­weit 2870 Wochenstunden abgehalten.

Heuer gilt als Übergangsjahr. Der Lehrplan für die separaten Deutschförderklassen ist noch nicht verpflichtend. Nächstes Jahr wird er es sein. Der Bund stellt 40 Millionen Euro für diese Klassen zur Verfügung, 442 zusätzliche Planposten werden laut Palf­rader geschaffen. Die neuen Förderklassen werden vor allem an Volksschulen, Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen eingerichtet. Fast die Hälfte der bis dato bestehenden 700 Deutschförderklassen finden sich in Wien. Innerhalb Tirols ist das ähnlich. Die meisten Deutschförderklassen wurden in Innsbruck eingerichtet.

Innsbrucks SPÖ-Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr hatte vor der Einführung der Deutschförderklassen nicht mit Kritik gespart, Skepsis ist bei der Stadträtin geblieben. „Es ist einfach nach wie vor vieles offen, wie zum Beispiel das Testinstrument zur Einstufung der Schüler“, sagt Mayr. Im April sollten laut Plan des Bildungsministeriums die Schüler via standardisiertem Test eingestuft werden können. „Ich bin skeptisch, dass das zeitgerecht passiert.“ Ohn­e diese Einstufung würden Schulleiter aber wieder nicht rechtzeitig wissen, wie viele Schüler die Deutschförderklassen besuchen müssen. „Die Stadt als Schulerhalter müsste entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.“

Zweifel kommen Mayr auch, was das Personal betrifft. „Die Pädagoginnen und Pädagogen müssten ein Zertifikat für Deutsch als Zweitsprache haben, ob die Schulleiter da genügend Personal finden, ist fraglich.“

In Innsbruck hat sich laut der Bildungsstadträtin trotz der Einführung der Deutschförderklassen „gar nichts geändert“. Schon zuvor sei mithilfe von Sprachstartklassen und integrativem Unterricht sehr viel für den Sprach­erwerb getan worden. „Die Direktoren haben das Konzept übernommen.“ Nächstes Jahr, wenn der Lehrplan verpflichtend werde, werde das wohl anders sein, glaubt Mayr. „Wichtig ist, dass die gute Qualität und die kleine Klassenschüleranzahl erhalten bleiben.“