Jenbachs Vize-BM Michael Trenkwalder nimmt den Hut

Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Der bisherige Jenbacher Vizebürgermeister Michael Trenkwalder hat genug von der Politik. Vor wenigen Tagen ließ er BM Dietmar Wallner schriftlich wissen, dass er aus jeder Funktion in der Gemeinde ausscheiden werde. „Daher bin ich ab 12. Dezember nicht mehr Mitglied des Gemeinderates“, sagt Trenkwalder, der vor einem Jahr der FPÖ den Rücken gekehrt hatte, aber als Parteiloser noch im Gemeinderat verblieb. „Für mich macht die politische Arbeit in dieser Konstellation keinen Sinn mehr. Schade für unseren Ort, dass einzelne Gemeinderäte Entscheidungen treffen, mit denen sie nicht leben müssen, da sie ja offensichtlich nicht in Jenbach wohnen. Traurig finde ich, dass unser Bürgermeister nichts dagegen unternehmen will. Laut seiner Aussage kann er nichts machen“, formuliert es Michael Trenkwalder der TT gegenüber schriftlich. „In dieser Sache hat das Land zu entscheiden. Ich bin über diesen Schritt meines bisherigen Vizebürgermeisters aber sicher nicht glücklich“, meint BM Wallner.

Jedenfalls dürfte auf der FP-Liste Christoph Zung nachrücken. Wer neuer Vizebürgermeister werde, sei bei der heutigen Gemeinderatssitzung kein Thema. Diese Frag­e stelle sich bei einer Sitzung Ende Jänner oder Anfang Februar, betont Wallner.