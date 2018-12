Matrei in Osttirol: Tratter kündigt strenge Kontrollen an

Die Entschuldung der schwer in Finanznöten steckenden Gemeinde Matrei in Osttirol ist ein Dauerbrenner. Heute wird die Landesregierung trotz grüner Bedenken die erste Tranche aus dem Gemeindeausgleichsfonds von 550.000 Euro freigeben. Dass der einflussreiche ÖVP-Politiker und Bürgermeister Andreas Köll im Haushaltsvoranschlag für 2019 gleich weitere vier Anträge mit insgesamt 2,227 Mio. Euro anführt, wird im Land mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) macht jedoch klar, dass die Überweisung erst nach Vorlage einer Zahlungsliste erfolgen werde und nur für den Schuldendienst bzw. zur Tilgung von Zahlungsverpflichtungen verwendet werden dürfe. Zugleich verweist er darauf, dass die Matreier Gemeindeführung de facto unter Kuratel des Landes und der Aufsichtsbehörden stehe. „Schließlich ist in den letzten Jahrzehnten in keiner anderen Tiroler Gemeinde eine vergleichbare Finanzsituation aufgetreten“, stellt Tratter Köll die Rute ins Fenster.

Zu den Sonderförderungen aus dem von den Kommunen gespeisten Gemeindeausgleichsfonds meldete sich Montag auch der geschäftsführende SPÖ-Landesobmann Georg Dornauer kritisch zu Wort. Er stellte die Frage in den Raum, ob man anlässlich dieses Falls nicht eigens Richtlinien für den Fall von Sondersubventionen aus dem Ausgleichsfonds zur Entschuldung von Gemeinden verankern sollte. (pn, mami)