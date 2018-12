FPÖ-Klage gegen Republik: Tiroler Wahlbeisitzer im Visier der Justiz

Wien, Innsbruck – Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkartenstimmen – Kuverts wurden zu früh geöffnet, bei der Protokollierung gab es Ungereimtheiten – führten zur Aufhebung der ersten Bundespräsidentenstichwahl 2016. Gegen 20 Wahlbehörden leitete die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Falschbeurkundung Ermittlungen ein: Die Bezirkswahlbehörden Kitzbühel, Kufstein, Schwaz, Landeck und Innsbruck-Land zählen dazu. Dass jetzt die FPÖ Schaden­ersatz von 3,4 Mio. Euro von der Republik fordert, sorgt für Erstaunen. Schließlich sind FP-Wahlhelfer auch im Visier der Staatsanwaltschaft.

Die Kanzlei von Tirols FP-Chef Markus Abwerzger vertritt drei blaue Beisitzer. Glücklich sei er über die Klage nicht, doch der FPÖ sei keine andere Wahl geblieben, sagt er. Prominentester Wahlbeisitzer war der ehemalige 3. Nationalratspräsident Siegfried Dillersberger. Der sagte seinerzeit bei seiner Zeugeneinvernahme durch die Verfassungsrichter: „Wir wären drei Tage gesesse­n, wenn wir alles eingehalten hätten.“

Die Klage gegen die Repub­lik brachte der frühere FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer ein. Sie bezieht sich auf die vom Verfassungsgerichtshof angeordnete Wahlwiederholung ebenso wie die Wahlverschiebung durch die Klebepanne bei den Wahl­kuverts. Die FPÖ macht einen Schaden von 3,4 Mio. Euro geltend, den sie von der Republik zurückhaben will. Für Böhmdorfer ist die Klage nicht „unverschämt“, wie dies die SPÖ bezeichnet hat. „Aus unserer Sicht sind in beiden Fällen, also Wahlwiederholung und Wahlverschiebung, Beamte für den Schaden verantwortlich. Ich gehe davon aus, dass wir in spätestens neun Monaten ein Urteil in erster Instanz haben werden“, sagte Böhmdorfer der TT. Der Verein „Gemeinsam für Van der Bellen“, der die erfolgreiche Kandidatur von Alexander Van der Bellen organisiert hat, lehnt eine Klage ab. (pn, misp)