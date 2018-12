Nationaler Klimaplan geht auch Tirol nicht weit genug

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Noch bis Freitag wird im polnischen Kattowitz bei der Weltklimakonferenz darüber verhandelt, mit welchen Maßnahmen die Pariser Klimaschutzziele erreicht werden können. Denn davon sind die Staaten noch weit entfernt. Und sogar die EU-Klimastrategie 2030 bleibt hinter diesem Ziel zurück. Deshalb muss nachgeschärft werden.

Österreich selbst hat aus diesem Grund bis Jahresende der EU den Entwurf für den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) zu übermitteln. Die Stellungnahmefrist endete vergangenen Freitag. Prominente Experten wie z. B. Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb haben den Entwurf bereits scharf kritisiert und ihm die Fähigkeit abgesprochen, damit die EU-Mindestziele erreichen zu können.

Der Wirtschaftskammer Österreich fehlen auch im NEKP-Entwurf, wie schon in der vorgelegten Klimastrategie „Mission2030“, detaillierte Berechnungen zur Machbarkeit und Leistbarkeit der festzulegenden Ziele. Darüber hinaus, so die WKÖ in ihrer Stellungnahme, schieße der Entwurf bei einigen Punkten „über das Ziel bzw. die Vorgaben der Kommission hinaus“.

Kritisch, wenngleich in eine andere Richtung, melden sich auch die Länder und mit ihnen Tirol zu Wort. In einer „gemeinsamen Stellungnahme der Mehrheit der Länder“ wird unter anderem bemängelt, dass es speziell im Verkehrsbereich zu einer sehr großen Abweichung zum Reduktionsziel komme. Zeitgleich sei es nötig, einen Konsens bezüglich der Maßnahmen zur Abdeckung der fehlenden Reduktionsbeiträge zu finden. Das bedinge nach Ansicht der Länder auch einer Debatte über eine Änderung im Steuer- und Abgabensystem. Aus diesem Grund sei auch das Finanzministerium in den Diskussionsprozess einzubinden. Letztlich wird aber unmissverständlich ein unumgänglicher Koordinationsprozess auf höchster Polit-Ebene eingefordert. Selbiges hat die Landeshauptleutekonferenz Ende November bereits in einen Beschluss gefasst. Immerhin berühre der NEKP zentrale Länderkompetenzen.

Tirol hat darüber hinaus eine eigene Stellungnahme abgegeben. Dass der Bund im Falle der zu erwartenden Klimazielverfehlungen offenbar plant, diese mit der innereuropäisch vorgesehenen Möglichkeit des Emissionszertifikatshandels abzufedern, stößt Felipe und dem Land sauer auf: „Das ist ein Milliardengrab und schadet nicht nur dem österreichischen Finanzhaushalt und damit auch der Wirtschaft, sondern einmal mehr dem Klima.“ Hochrechnungen ergeben, dass Österreich bis 2030 an die 8,7 Milliarden Euro an Zertifikaten zukaufen müsste. Das Schließen der Emissionslücke könnte also teuer werden. Auch Felipe fordert daher nicht nur ein rasches Umdenken, sondern umgehend die politische Einbindung der Länder. Und nicht erst wie vom Bund geplant mit Juli 2019.

Was Tirol selbst betrifft, wähnt Felipe das Land indes – abseits diverser Querschüsse aus Wien – auf einem guten Klimaweg. Die Strategie „Tirol 2050“ werde Schritt für Schritt umgesetzt. So werde beispielsweise die Gebäude-Sanierungsoffensive fortgesetzt, die zweite Stufe der Tarifreform soll noch mehr Menschen zum Öffi-Umstieg bewegen.