Streit um das liebe Geld in Tirol

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der heute beginnende Budgetlandtag wird von zwei Debatten überschattet: zum einen von der Krankenkassenreform, bei der die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) jetzt in einem Schreiben das Land auf massive finanzielle Auswirkungen von 272 Millionen Euro weniger im künftigen Regionalbudget aufmerksam macht. Zum anderen wird die schwarz-grüne Landeskoalition die Budgetermächtigung für die Landesregierung ab 2019 von 100.000 auf 500.000 Euro hinaufschrauben. Bisher musste bei Umschichtungen, die verschiedene Budgetbereiche betrafen, bereits ab 100.000 Euro die Genehmigung des Landtags eingeholt werden. Doch vorerst zur Krankenkasse:

Hier schlägt TGKK-Obmann Werner Salzburger in einem Appell, u. a. an seine drei ÖVP-Kollegen LH Günther Platter, Gesundheits-LR Bernhard Tilg und Arbeitnehmerchefin LR Beate Palfrader, Alarm. „Rund 20 Prozent der Gelder werden nicht regionalisiert und fehlen im Budget der zukünftigen Landesstelle“, betont Salzburger. Die Leistungsrücklage von 94 Millionen Euro sowie Einnahmen aus Ersätzen für Leistungsaufwendungen, Rezeptgebühren oder Kostenbeteiligungen gingen verloren. Insgesamt 272 Millionen Euro, so Salzburger. Und: „Durch diese stark eingeschränkten Kompetenzen der künftigen Landesstelle wird das Potenzial zur Umsetzung versorgungspolitischer Interessen im Land nachhaltig geschwächt.“ Insgesamt befürchtet der TGKK-Obmann, dass durch zentral vorgegebene Einheitslösungen keine Rücksicht mehr auf regionale Unterschiede genommen und dies letztlich zur Verschlechterung der medizinischen Versorgung der Versicherten in Tirol führen werde.

Es ist auch ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass möglicherweise das Land bei den Gesundheitsausgaben mehr zur Kasse gebeten wird. Der ausgeglichene Landesvoranschlag von 3,6 Mrd. Euro wird übrigens nach zweitägigen Beratungen am Donnerstag beschlossen. Mit den Stimmen von ÖVP und Grünen ist das nur Formsache, doch im Hintergrund brodelt es. Und das führte bereits zu ersten Rückziehern. Schließlich geht es um die Budgethoheit des Landtags.

Ursprünglich war vorgesehen, die halbjährliche Berichtspflicht an den Landtag für Budgetmittelumschichtungen im selben Ausgabenbereich von 50.000 auf 250.000 Euro anzuheben. Das wird zurückgeändert. Was bleibt, ist aber nicht minder umstritten: Budgeterhöhungen, die aus anderen Finanzgruppen gedeckt werden, brauchen künftig erst ab 500.000 Euro eine Genehmigung der 36 Abgeordneten.