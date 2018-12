Poller in Innsbruck: Einigkeit in der Stadtpolitik

Nach FPÖ und ÖVP hat gestern auch Für Innsbruck die Installation von Pollern zum Schutz der Fußgängerzonen in Innsbruck begrüßt. Einigkeit herrscht auch darüber, dass die Maßnahme der Bund zahlen soll. Einzig, wessen Idee die Poller nun gewesen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Als „notwendig" erachteten die Sicherheitsbehörden die Installation der Poller in Innsbruck. Das geht auch aus diversen Schreiben hervor. Allein, wer diese zahlen soll, das wird wohl eine Frage des jeweiligen Verhandlungsgeschicks sein. FI-Sicherheitssprecher GR Kurt Wallasch und KO Lucas Krackl unterstützten die Maßnahmen jedenfalls — und sehen den Bund gefordert. Die jetzige Lösung sei „für ein maximales Maß an Sicherheit unzureichend", sagt Wallasch, der auch weiterhin 200 zusätzliche Beamte für die Landeshauptstadt vom Innenministerium fordert. „Statt Pollern wird gepoltert ohne Ergebnis", sagt Wallasch in Richtung FPÖ.

Die Blauen reklamierten die Idee der Poller gestern noch einmal für sich und verwiesen auf einen entsprechenden Antrag vom Oktober 2017. Dieser sei von der vorigen Stadtregierung nicht rechtzeitig behandelt worden, sagt FP-Stadtrat Rudi Federspiel. „Ein weiteres Versäumnis der vergangenen Regierung." Letztlich gelte aber für die Maßnahme: besser spät als nie. Auch Federspiel sieht es durchaus als gerechtfertigt an, dass der Bund für die Kosten der Maßnahme zumindest teilweise aufkommt. Wie berichtet, sollen die Poller ja bis zu 1,5 Millionen Euro kosten. Aber der FP-Politiker will eine andere Vorgehensweise. „Die Stadt soll erst einmal bauen und das dann einreichen", sagte Federspiel, der Vize-BM Franz Gruber empfahl, eigene Ideen zu haben. (mw)