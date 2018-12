„Straßenmillion“ für Wörgl: Finanz-Wogen glätten sich

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Noch nie seien die Budgetverhandlungen so unaufgeregt vonstattengegangen wie heuer, meint Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner. Kein Wunder, scheint sich die fast 14.000-Einwohner-Gemeinde finanziell wieder etwas erholt zu haben.

So wird Wechner dem Gemeinderat in der Sitzung heute Abend einen Budgetplan präsentieren, in dem der ordentliche Haushalt 2019 um 1,4 Mio. Euro auf insgesamt 36,43 Mio. Euro anschwillt. „Das entspricht einem Plus von ca. 4 Prozent und ist somit mehr als nur ein Inflationsausgleich, der Experten zufolge bei zwei Prozent liegen wird“, freut sich Wechner. Das bedeutet, dass es 2019 mehr Geld für die einzelnen Ausschüsse geben wird (2,2 statt bisher 1,9 Mio. Euro).

Dass der Gesamthaushalt von 46,9 Mio. Euro (2018) auf 37,18 Mio. Euro zurückgeht, liegt daran, dass der außerordentliche Haushalt (AO) im vergangenen Jahr durch Großprojekte wie Haus der Musik und Feuerwehr mit 11,88 Mio. Euro zu Buche schlug. 2019 werde es keine solchen Projekte geben. Der AO ist daher „nur“ mit 750.000 Euro beziffert – wobei diese durch Förderungen gedeckt seien und somit in die Rücklagen fließen werden. Diese liegen laut Wechner derzeit bei sieben bis acht Mio. Euro.

„Das größte aller Laster, Wörgl, ist dein Straßenpflaster“, lautet ein alter Spottvers aus Zeiten des Freigeldexperiments. Auch heute sieht die Bürgermeisterin wieder Handlungsbedarf und kündigt an, in den kommenden drei Jahren jeweils eine „Straßenmillion“ investieren zu wollen. Dieses Budget käme – so der Gemeinderat in der heutigen Sitzung zustimmt – zum Standardbudget des Technikausschusses (600.000 Euro) hinzu. Das Geld stammt nicht aus Rücklagen oder Fremdfinanzierung, betont Wechner, sondern aus den Überschüssen (heuer vermutlich 2 Mio. Euro). Dafür werde man weiter streng wirtschaften müssen.

„Es macht sich bezahlt, dass wir konsolidiert haben.“ Hedi Wechner (Bürgermeisterin) - Otter

Einen neuen Weg einschlagen könnte man beim Citybus. Mit 800.000 Euro inkl. Förderungen pro Jahr stemmt die Gemeinde hier einen großen Finanz-Brocken. Dieselbe Summe fällt übrigens für das Abstottern der Altlasten der WIG an, fügt Wechner hinzu. Der Citybus sei eine „Serviceleistung der Stadt“, man werde keinesfalls darauf verzichten. Aber man führe bereits Gespräche mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) bezüglich einer möglichen Übernahme. Ob das Auswirkungen auf die Ticketpreise haben könnte, ist ungewiss – derzeit legt man für das Jahresticket 50 Euro hin, die Monatskarte kostet fünf Euro, das Einzelticket zwei Euro.

Für Wörgler günstiger werden soll das Wave in den Sommermonaten. Die Stadt gewährt Gemeindebürgern künftig einen 30-prozentigen Zuschuss auf die Sommersaisonkarte. Wörgl wächst und das erfordert mittelfristig einen Ausbau von Infrastruktur und Personal – nicht zuletzt bei Bauhof und Kindergärten. Auch die Schulen müssten wieder erweitert werden.

Wechner bleibt optimistisch: Das Verhältnis der laufenden Einnahmen (+5.43 %) zu den Ausgaben (+4,43 %) habe sich verbessert. „Es macht sich jedenfalls bezahlt, dass wir konsolidiert haben“, so ihre Bilanz.